Wall Street : sans tendance, Tesla suscite enfin des espoirs

10/09/2018 | 23:28

Wall Street a clôturé une fois de plus en 'ordre dispersé', avec de timides gains sur le S&P500 (+0,2%) et le Nasdaq (+0,25% à 7.924) tandis que le Dow Jones finit en repli de -0,23%.



Une séance qui sera qualifiée de 'sans tendance', idem sur le marché obligataire, en l'absence de 'stats' ou de déclarations marquantes d'un membre de la FED... et chose plus rare, sans tweet intempestif de Donald Trump.

Wall Street ne s'est pas alarmé de l'absence d'avancée dans les négociations entre Washington et Ottawa pour refondre l'Alena (accord de libre-échange nord-américain).



Ce sont des les entreprises qui ont fait l'actualité avec AMD +9,2% (retour au zénith historique, efface 3 jours de repli) et Tesla +8,5% : ce rebond semble surtout technique après une chute de -33% en 1 mois.

L'idéal serait que Tesla dégage enfin un cash flow positif (certains l'anticipent), mais également qu'Elon Musk lève le pied et s'entoure d'une équipe plus performante.



Les autres hausses ont concerné Broadcom +3,5%, Qualcomm +2,8%, Intuit +2%.



Côté repli, rien de spectaculaire, on notait Netease -2,6%, JD.Com -1,6%, Apple -1,3%



A noter la lourdeur persistante des valeurs minières et de Barrick Gold avec -2,8%.m)



