Wall Street : sans tendance après deux semaines de hausse

09/09/2019 | 16:53

Les marchés d'actions américains évoluent sans grande tendance lundi dans les premiers échanges en l'absence de véritable catalyseur permettant de prendre des positions marquées.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones grignote 0,3% à 26.886,4 points, tandis que le Nasdaq demeure parfaitement inchangé, aux alentours de 8103 points.



Vendredi, Wall Street avait enchaîné une seconde semaine positive d'affilée, avec des gains hebdomadaires de l'ordre de 1,5% pour le Dow Jones et de 1,8% pour le S&P 500 comme pour le Nasdaq.



Les places new-yorkaises restent portées par des anticipations de mesures de soutien de la part des grandes banques centrales, Fed en tête.



La Réserve fédérale est toutefois entrée en période de réserve ('quiet period') en vue de la prochaine réunion de son comité de politique monétaire, prévue le 18 septembre prochain.



'Attention néanmoins, car le président Trump, lui, n'est jamais en période de réserve et il vaudrait mieux adopter une approche prudente sachant que les marchés d'actions sont désormais largement surachetés', avertit-on du côté du courtier Charles Schwab & Co.



Certains observateurs font néanmoins remarquer que le S&P 500 ne se situe qu'à quelques encablures de son plus haut historique des 3030 points, atteint fin juillet, ce qui pourrait entraîner un prochain retracement de ce zénith.



L'indice S&P est actuellement en hausse de 0,2% à 2984,2 points.



Côté valeurs, AT&T prend 3,8% à 37,6 dollars suite à l'annonce d'une prise de participation de 3,2 milliards de dollars du fonds activiste Elliott, qui voit la valeur renouer avec les 60 dollars avec la mise en place d'une stratégie adaptée.



