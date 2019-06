Wall Street : sans tendance claire après l'emploi

07/06/2019 | 15:22

Wall Street devrait ouvrir sans grande tendance vendredi matin après la publication de chiffres de l'emploi particulièrement décevants, mais qui ne constituent peut-être pas une si mauvaise nouvelle que cela pour les marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,1% à 0,3%, signe avant-coureur d'une ouverture autour de l'équilibre.



L'administration américaine n'a recensé que 75.000 créations de postes non agricoles au mois de mai, alors que les économistes en attendaient plus du double, soit autour de 185.000.



Ces chiffres moins bons que prévu sont venus renforcer les inquiétudes concernant la croissance mondiale déjà suscitées ce matin par un plongeon de la production industrielle allemande.



Mais ce rapport inférieur aux attentes peut également être considéré comme une raison supplémentaire pour que la Réserve fédérale se décide à rapidement réduire ses taux.



Le Dow Jones vient d'enchaîner quatre séances consécutives de hausse sous l'effet de l'anticipation d'une prochaine baisse de taux et gagne 3,6% depuis le début de la semaine.



Certains chartistes voient l'indice poursuivre sur sa bonne lancée.



'Le rally de l'indice ne montre pas de signe d'essoufflement pour le moment et l'on peut très bien l'imaginer rejoindre les 26.000, voire les 26.700 points', assure un trader.



