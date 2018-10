Wall Street : sans tendance, hausse du secteur pétrolier

09/10/2018 | 22:44

A l'exception de fluctuations éphémères au cours des 90 premières minutes d'heure (le Nasdaq gagnait jusqu'à +0,6%), les 80% de la séance restants s'apparentent à une interminable dérive latérale et à l'horizontal qui se termine par une clôture 'sans tendance'.



Le Dow Jones cède -0,21%, le S&P500 -0,14%, le Nasdaq Composite grappille +0,05%, le Nasdaq-100 gagne +0,3% : aucun support n'a été menacé, aucune résistance n'a été soulevée ce mardi, la tendance de fond reste cependant à la consolidation.



Les opérateurs ont été rassurés à partir du milieu de l'après-midi par une amorce de détente sur les BTP italiens (de 3,71 vers 3,50%)... mais se sont les T-Bonds US qui ont commencé à se dégrader: le rendement des T-Bonds 2028 a atteint 3,26% et celui du '30 ans' (référence des prêts 'mortgage' -ou hypothécaires-) a grimpé jusque vers 3,445%.



L'accalmie en Italie a permis aux taux US de refluer un peu, mais trop tard: l'indice sectoriel des constructeurs de maisons individuelles a dévissé de près de -3% (-2,9%).



Et puis Donald Trump a déclaré dans la soirée que 'les Etats Unis n'ont aucun problème d'inflation et que les taux n'ont pas besoin de remonter aussi vite'.

Et d'ajouter 'je n'aime pas ce que fait la FED', tout en précisant qu'il n'avait pas discuté des taux avec Jerome Powell.



Le secteur des valeurs pétrolières à pris +2% alors que la plupart des installations offshore du Golfe du Mexique ont cessé leur activité à l'approche du cyclone 'Michael' passé en 'catégorie 2' (le baril s'inscrit à 74,7$): hausse de Range Resource +3,2%, Apache +2,7%, Nal Oilwell +2,5%,Concho +2,3%, Devon et Anadarko +2%, Chevron +1,6%.



Le Nasdaq a été soutenu par Tesla +4,9%, AMD +3%, eBay +2,2%, Incyte +2,1%, Netflix +1,9%, Intuit +1,8%, Apple et Broadcom +1,4%, Microsoft -1,3%.



Côté replis, on notait Tripadvisors -4,4%, Seagate -4%, Vodafone -2,6%, Applied Materials -2,4%, Symantec -2,1%, Micron -1,9%.











