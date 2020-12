Bourse de Wall Street : Wall Street sans tendance pour la dernière séance de l'année

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est stable jeudi dans les premiers échanges et s'achemine vers un gain sur l'ensemble de l'année en pariant que de nouvelles mesures de relance et les vaccins contre le COVID-19 entraîneront une forte reprise économique en 2021.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 43,7 points, soit 0,14%, à 30.365,86 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,09% à 3.728,79 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,07% à 12.879,53 points à l'ouverture.

Les indices de Wall Street ont fortement rebondi après la récession provoquée par la pandémie de coronavirus, enchaînant les records grâce à l'issue jugée favorable par les marchés de la présidentielle américaine, aux mesures de relance sans précédent de la Réserve fédérale et du gouvernement et une campagne de vaccination à grande échelle.

Ces facteurs ont permis à l'indice de référence S&P-500 de bondir de près de 70% par rapport à son plus bas de mars et de s'orienter vers une hausse annuelle de plus de 15%.

Le Nasdaq, qui a bénéficié de la progression des géants technologiques comme Alphabet, Apple, Facebook ou Netflix - perçus par certains comme des valeurs refuges - est en passe d'enregistrer une augmentation de 43,5% en 2020, sa meilleure performance depuis 2009.

Les rares intervenants présents en cette veille de Nouvel An ont pris connaissance dans l'indifférence de la baisse surprise des inscriptions au chômage la semaine dernière, à 787.000.

Prochaine échéance pour les marchés qui pourrait apporter son flot d'incertitudes, la double élection sénatoriale le 5 janvier en Georgie qui décidera de la couleur politique de la chambre haute du Congrès et de la marge de manoeuvre législative de Joe Biden.

(Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)