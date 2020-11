Wall Street : scores mitigés, technologiques sous pression

11/11/2020 | 08:07

Difficile de qualifier cette séance de clairement positive puisque si le Dow Jones gagne +0,9%, le S&P500 recule de -0,15% et le Nasdaq chute de -1,35% (et il perdait jusqu'à -2,2% vers 17H, le Nasdaq-100 jusqu'à -2,6%).

Le Dow Jones aligne bien une 6ème séance de hausse sur sept, mais toujours pas de record de clôture (29.420 contre 29.550 le 12 janvier).



Aucune statistique 'macro' n'était au programme ce mardi de telle sorte que les investisseurs ont pu se concentrer sur de nouvelles déclarations de membres de la Fed (les premières à la lumière de l'annonce de Pfizer) mardi après-midi avec David Rosengren (Fed de Boston) qui plaide pour plus de stimulus fiscal aux Etats-Unis, mais qui a bien conscience qu'un Congrès divisé (deux chambres avec une majorité différente) ne facilitera pas l'adoption d'un plan de relance ambitieux d'ici le début de la prochaine mandature.



Son collègue Robert Kaplan (Fed de Dallas) juge très incertaines les perspectives des deux prochains trimestres (le potentiel vaccin ne sera pas disponible avant) et juge que les indicateurs macro vont dans la mauvaise direction.



Le marché obligataire ne fournit pas davantage d'indications avec un T-Bond 2030 qui stagne vers 0,945/0,95% et le dollar a fini stable à 1,182E.



Le Nasdaq a été plombé par Carnival -13,1%, Zoom -9%, Nvidia -6,3%, AMD et American Airlines -6,2%, Xilinx -6,1%, Cadence -5,2%, Intuit -5%, Salesforce -4,5%, eBay -3,7%, Facebook -2,3%...



Le secteur pétrolier continue de remonter la pente avec Conoco +6,4%, Concho +6,1%, EOG +4,7%, Chevron +4,6%, Devon +3,7% et Exxon +2,2%.



