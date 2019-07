Wall Street : se contente d'1 seul record au lendemain du G20

01/07/2019 | 23:16

Après plus de 15 à 20% de gain au 1er semestre -le plus 'bullish' en 20 ans, si l'on excepte 2009 où Wall Street partait de très bas-, les indices US ne semblent pas fatigués de grimper et ils entament le second semestre dans le droit fil du précédent.



De nouveaux records absolus ont été battus (S&P500) ou quasiment égalés (Dow Jones, Nasdaq) mais on n'assiste pas au feu d'artifices qui se dessinait en préouverture: Dow Jones semblait se préparer à pulvériser les 27.000Pts mais il a calé sous son zénith annuel des 26.900 (à 26.890 au cours des 1ers échanges) en historique (26.951 du 03/10/2018) avant d'en terminer sur un gain de +0,44% à 26.717 (pas de record annuel de clôture donc, à 15Pts près).

Le S&P500 (+0,77%) en revanche établit bien un nouveau record de clôture à 2.965 et en séance à 2.977.

Le Nasdaq (+1,06%) a testé 8.150 vers 15H35 (un peu en-deça des 8.170, son record inscrit fin avril) avant de se tasser un peu pour en terminer à 8.091 (pas de record non plus).



Les commentateurs évoquent un soulagement à l'issue du 'G20' qui met temporairement en veilleuse le conflit commercial sino-américain.

Une rivalité qui aurait 'bridé les marchés' ces derniers mois, alors que le Dow Jones vient de signer sa meilleure performance pour un mois de juin depuis 1938 et l'un des meilleurs 1er semestre de son histoire avec plus de 16% de progression depuis le début de l'année.



En marge du sommet du G20 samedi à Osaka, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont en effet convenu d'une trève sur les tarifs douaniers et la reprise des négociations commerciales entre les deux pays.



On peut cependant redouter que cette trêve ne soit que temporaire et que ses bénéfices soient occultés par le ralentissement économique en cours.

Le baril de pétrole a poursuivi son rallye au-dessus des 60$ sur le NYMEX en cours de séance (+2,5%), avant de se tasser vers 59,3$ au final, l'Arabie Saoudite et la Russie étant tombés d'accord pour prolonger la réduction de leur production 9 mois de plus (jusqu'à avril 2020).



Les nombreuses statistiques au programme cette semaine vont sans doute rendre compliqué le franchissement des plus hauts absolus du côté de Wall Street.



La première 'stat' concernait ce lundi l'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier des Etats-Unis : il ressort à 50,6 en définitive pour juin, à comparer à 50,1 en estimation flash (contre 50,5 en mai), traduisant ainsi une croissance du secteur plus forte qu'estimé initialement.

Tout ce qui peut service d'excuse à la FED pour se montrer 'patiente' risque d'être mal ressenti par Wall Street.

Le marché obligataire US ne s'y est pas trompé: alors que les taux se contractaient une nouvelle fois en Europe (sur des propose 'dovish' d'économistes et d'experts de la BCE réunis à Helsinki), le rendement des T-Bonds s'est retendu de +2Pts à 2,0220%, d'où une bonne tenue des banques avec Citigroup +1%, Goldman Sachs +1,1%, US Bancorp +1,2%, JP-Morgan +1,7%, PNC Financial +2%.

Le S&P500 a été porté vers de nouveaux sommets par Skyworks +6%, Microchip +5,4%, Broadcom +4,3%, Micron +3,9%, Cadence Design +3,6%, et ASML +3,4%, Xilinx +2,7%, Apple et Oracle +1,8%, Applied Materials +1,7%...



La hausse du Dow Jones a été ralentie par le repli de -2,1% de Boeing.













Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.