Les marchés européens ont été secoués hier par le grand chambardement politique français. Wall Street avait d'autres chats à fouetter. On va parler d'Apple et d'OpenAI ce matin, de dissolution et de bateaux-dragons, en essayant de ne pas tout mélanger. De quoi patienter jusqu'à demain soir et la position de la Fed sur sa politique monétaire, le truc que tous les financiers attendent.

Avec un -1,35% au compteur hier à la clôture, le CAC40 français a connu une mauvaise journée. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais si j'introduis des éléments de contexte, le tableau est un peu différent. Par exemple, je pourrais ajouter que l'indice a perdu plus de 2% dans la matinée et qu'il a terminé la séance sur son plus haut de la journée. Un moindre mal en somme. L'Europe a globalement perdu du terrain à cause des remous politiques en France. On peut même dire que sans le verdict des urnes hexagonales aux élections européennes et la dissolution de la chambre basse en France, la baisse des places européennes n'aurait rien eu d'évident. D'ailleurs, le DAX allemand, le FTSE 100 britannique ou le Bel20 belge n'ont reculé que de 0,3% environ. Aux Etats-Unis, l'agitation du vieux continent n'a pas empêché les trois indices de terminer dans le vert, avec un nouveau record de clôture pour le Nasdaq 100. Et sans l'aide d'Apple, qui a baissé pour des raisons que je vais développer un peu après.

En France, le score élevé réalisé par le Rassemblement national et l'annonce d'élections législatives anticipées par l'Elysée ont donc bouleversé la cote boursière. Je vous fournis le lien vers le papier très synthétique que nous avons écrit pour expliquer pourquoi des valeurs comme Vinci, Société Générale ou Engie ont été chahutées plus que les autres hier. Les actions européennes ont mieux tenu le choc que Paris parce que le parlement européen reste aux mains des modérés. L'euro, après sa glissade initiale, a plutôt cimenté ses positions autour de 1,077 USD. L'écart (spread) entre le coût de la dette allemande et le coût de la dette française s'est légèrement accru pour atteindre 55 points de base, contre moins de 50 pdb avant les élections. Un mouvement logique aux dires des spécialistes. Sans trop faire de divination, on peut imaginer que les trois semaines qui viennent seront agitées en France et un peu moins en Europe. Au niveau financier, les sondages qui ne manqueront pas de sortir vont apporter de la volatilité. Wall Street s'en fout un peu pour le moment, et rien ne dit que cela deviendra un sujet pour les investisseurs américains. Je parie même que non. Au pire, ils nous classeront dans la catégorie des marchés exotiques.

Retour sur Apple, qui a consacré hier sa conférence développeurs à montrer ses muscles, à défaut de sa réflexion, dans l'intelligence artificielle. Petit rappel du contexte : le groupe a peu communiqué ces derniers mois sur l'IA, en partie parce qu'il a pris du retard par rapport à ses rivaux, ce qui lui vaut d'afficher un parcours boursier dépressif, surtout à côté de stars comme Nvidia. Nvidia qui est d'ailleurs repassé devant Apple en matière de capitalisation, après un premier dépassement la semaine dernière, suivi d'une marche arrière. Le chassé-croisé est un peu anecdotique, mais on aime tous les classements, n'est-ce pas ? La conférence était donc l'occasion de rectifier le tir, du moins en partant du principe qu'il y avait quelque chose à raconter. Or Apple n'ayant pas grand-chose à bonimenter en interne dans l'immédiat, il a fallu aller chercher un spécialiste de l'IA générative, en l'occurrence OpenAI. Premier constat : pour que le créateur de l'iPhone se résolve à une technologie tierce, c'est qu'il était vraiment à la rue. La maison a plutôt l'habitude d'essayer de tout faire en interne, surtout sur les sujets les plus innovants. Seconde constat, Apple a probablement aussi dû s'asseoir sur quelques-uns de ses principes concernant l'accès aux données (je ne m'aventure pas plus loin sur ce terrain, parce qu'il n'y a pas de détails sur le contenu de l'accord avec OpenAI). Quoi qu'il en soit, l'iPhone aura des fonctionnalités IA, qui ressemblent un peu à ce que la concurrence a annoncé, mais à la sauce Siri. Attention, elles ne seront accessibles que sur les versions haut de gamme de la dernière série d'iPhone 15 pour le moment.

Les spécialistes trouvent que la présentation d'Apple était vraiment léchée. Le groupe a le chic pour faire le show de ce point de vue, même quand il n'a pas grand-chose à annoncer. Il s'est même permis d'essayer d'avoir l'air en avance en utilisant l'acronyme AI comme initiales d'Apple Intelligence à la place d'Artificial Intelligence. C'est bien vu et un brin surfait. On peut même dire que c'est un peu gonflé. Les investisseurs, eux, n'ont pas vraiment été dupes. Première réaction négative : Apple a perdu 1,9% hier, seule baisse parmi les neuf plus grosses capitalisations américaines. Nous nous étions posé la question la semaine dernière de l'intérêt d'un pari contrarien sur Apple avant la conférence WWDC. A première vue, ça n'a pas fonctionné : le marché pense toujours que le groupe est en retard sur les autres plateformes à ce stade.

Et une fois de plus, à la fin c'est OpenAI qui gagne. Des gens intelligents se demandent si c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est mignon. C'est forcément une mauvaise chose de concentrer autant de pouvoir en un seul outil. L'autre truc qui me chagrine, c'est que ça finit par me faire un point commun avec Elon Musk : il a d'ores et déjà annoncé qu'il interdira les appareils Apple dans ses entreprises si le fabricant de l'iPhone intègre OpenAI au niveau du système d'exploitation (OS).

La reprise de cotation après un jour férié est compliquée en Chine ce matin. Trois secteurs tirent les indices vers le bas, notamment à Hong Kong où le Hang Seng s'enfonce de 1,5%. Premier secteur, l'immobilier, en dépit de nouvelles annonces de soutien public accru vendredi. L'accès de faiblesse a été alimenté par le commandement de liquidation adressé par la justice hongkongaise à Dexin China Holdings, un promoteur en difficultés. Cela illustre, selon des gens plus compétents que moi en la matière, le fait que les autorités vont dans le sens des créanciers ulcérés par le report des échéances de remboursement, qui requièrent la dissolution des entreprises pour forcer la vente d'actifs. Second secteur chahuté, celui des véhicules électriques, alors que l'UE doit officialiser cette semaine des surtaxes sur les importations de véhicules chinois. Enfin, la compartiment touristique n'est pas bien vigoureux parce que le weekend à rallonge de la fête des bateaux-dragons n'a pas été aussi dynamique que prévu. L'économie chinoise, c'est un peu comme la politique monétaire américaine : à chaque fois qu'on croit que ça va s'améliorer, quelqu'un jette un rocher au milieu de la voie.

Dans le reste de l'Asie Pacifique ce matin, le Nikkei 225 japonais, le KOSPI coréen et le SENSEX indien évoluent tous en hausse d'environ 0,3%. En Australie, l'ASX plonge en revanche de 1,4% en clôture, plombé par les sociétés minières, notamment aurifères, et financières. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers. Tout le monde attend maintenant la position de la Fed sur ses taux, demain soir.

Les chiffres de l'emploi britannique sont tombés à 8h00. Tout l'agenda ici.

L'euro est stable à 1,077 USD. L'once d'or se stabilise après avoir chuté à 2303 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 81,38 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,29 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans varie peu à 4,45%. Le bitcoin a chuté cette nuit à 68 330 USD.

Accelleron Industries : Berenberg démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 39 CHF.

Alma Media Oyj : Inderes déclasse d'accumuler à alléger avec un objectif de cours de 10,50 EUR.

Anglo American : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2020 GBX à 2700 GBX. Morgan Stanley améliore sa recommandation de non noté à pondération de marché avec un objectif de cours de 2270 GBX.

Banco BPM : Morgan Stanley dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 7,10 à 7,70 EUR.

Bank Of Ireland Group : Morgan Stanley dégrade de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 10 EUR.

Cbrain A/S : ABG Sundal Collier dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 310 DKK à 250 DKK.

Comet Holding : Deutsche Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 450 CHF.

Elia Group : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 122 à 109 EUR.

Eurazeo Se : AlphaValue/Baader Europe passe de réduire à acheter avec un objectif de cours relevé de 84,70 EUR à 100 EUR.

Inficon Holding : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 1500 CHF.

JCDecaux : Deutsche Bank dégrade sa recommandation d'achat à conserver avec un objectif de cours de 22 EUR.

Klépierre : Berenberg maintient sa recommandation de conserver et relève l'objectif de cours de 26,50 à 30 EUR.

Komax Holding : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 215 CHF à 175 CHF.

Merlin Properties : Renta 4 SAB passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 10,30 EUR à 1350 EUR.

Nestlé : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 110 à 106 CHF.

Redeia Corporacion : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 18,60 EUR.

Snam : Citi dégrade d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 5,30 à 4,80 EUR.

Swatch Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 210 à 200 CHF.

UCB : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 126 à 161 EUR. JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 70 à 150 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Société Générale peinerait à trouver un accord pour son unité de conservation de titres (SGSS), à cause d'un prix demandé trop élevé, selon plusieurs sources.

Qatar Holding a démissionné du conseil d'administration de Vinci.

Une filiale italienne de LVMH, spécialisée dans les sacs Dior, a été placée sous administration judiciaire pour avoir sous-traité des travaux à des entreprises chinoises qui maltraitent leurs salariés.

Valeo va déployer la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes.

Technip Energies et Mitsubishi signent un accord de licence pour la technologie d'alcool "OXO M-Process".

La FDA américaine accorde une autorisation accélérée au médicament de Genfit et d'Ipsen contre les maladies du foie.

Ubisoft a présenté hier son lineup, qui semble avoir plu aux analystes. Par ailleurs, le patron du développeur a estimé que le coût de l'intégration de l'IA dans les jeux vidéo pourrait être un "problème".

Atos choisit l'offre de plan de sauvetage de David Layani (Onepoint, Econocom et Butler) contre celui de Daniel Kretinsky. Les actionnaires existants seront dilués à moins de 0,1% du capital.

Viridien remporte un contrat de 20 L$ pour la fourniture d'une solution OBN GPR300 Sercel en Mer du Nord.

Figeac Aéro remporte deux contrats pour 90 M€ avec Airbus et Boeing.

Fill Up Media signe avec Leclerc pour installer des écrans dans 300 stations-service.

Amoeba souligne les résultats positifs obtenus en dermatologie avec son ingrédient cosmétique.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Partners Group boucle un programme à plus de 15 milliards de dollars.

GSK s'est félicité du rejet d'une affaire aux États-Unis concernant le Zantac, un médicament contre les brûlures d'estomac.

Avolta signe un contrat de 15 ans à l'aéroport de Sacramento via sa filiale HMSHost.

Des Amériques

Les résultats de l'essai de phase III d'Eli Lilly sur la pilule expérimentale contre l'obésité, l'orforglipron, sont attendus en avril 2025. Par ailleurs, le groupe d'experts de la FDA a recommandé à l'unanimité le donanemab, traitement expérimental d'Eli Lilly pour les patients atteints d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer.

Apple lance l'application ChatGPT sur l'iPhone pour rattraper son retard dans l'IA.

Tesla doit faire face aux allégations de marketing mensonger de la Californie concernant l'Autopilot.

Elon Musk interdira les appareils Apple dans ses entreprises si le fabricant de l'iPhone intègre OpenAI au niveau de l'OS, a déclaré le PDG de Tesla dans un post sur X lundi.

Intel interrompt ses projets de construction d'une usine de 25 milliards de dollars en Israël, selon Calcalist.

Selon certaines sources, Apollo et Kyndryl seraient sur les rangs pour racheter DXC Technology.

Liberty Strategic Capital (Steven Mnuchin) déclare une participation de 7,7% dans New York Community Bancorp.

El Al annonce l'achat d'une trentaine de Boeing

La bataille juridique entre ARM Holdings et Qualcomm risque de perturber la vague des PC dotés d'une intelligence artificielle.

Rogers Communications signe des accords de contenu avec NBCUniversal et Warner Bros Discovery.

GameStop dégringole pour la deuxième journée alors que le rallye des mèmes s'estompe.

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Le promoteur Dexin China reçoit un commandement de liquidation de la justice hongkongaise.

Cosco Shipping Holdings s'effondre de plus de 8% à Hong Kong.

Singapore Airlines va payer un dédommagement aux passagers d'un vol très turbulent.

