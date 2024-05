L'ambiance s'est un peu dégradée sur les marchés financiers depuis le milieu de la semaine. L'euphorie qui a suivi les records boursiers quelques jours en arrière a cédé la place à un sentiment plus confus, avec le retour de la vengeance du réveil de la contre-attaque des craintes inflationnistes. Du déjà-vu quoi.

Les exploits bénéficiaires de Nvidia n'ont finalement pas suffi à rendre le sourire aux marchés financiers hier. La star des équipements indispensables à l'essor de l'intelligence artificielle a beau avoir terminé en hausse de 9%, le reste de la cote américaine a sombré dans la morosité. Bilan, des baisses allant de -1,53% pour le Dow Jones à -0,44% pour le Nasdaq. Le S&P500 n'a cédé que -0,74%, mais avec 10% seulement de ses composantes dans le vert. En supprimant le coussin amortisseur Nvidia, l'indice aurait perdu plus du double, selon mes calculs pifométriques matinaux. Pendant que Nvidia pérorait sur des sommets boursiers, le clan des losers était incarné par Boeing, dont le titre s'est effondré de plus de 7%. L'industriel a prévenu qu'il sera finalement incapable de revenir à une génération de trésorerie positive cette année. Le marché craint une poursuite de l'affaiblissement du dossier, puisque Moody's avait assigné il y a peu une perspective négative à la dette, qui est proche de basculer en catégorie spéculative.

Bizarrement, les investisseurs ont recommencé à se préoccuper de l'évolution des taux directeurs américains. Si j'écris bizarrement, c'est parce qu'ils n'auraient jamais dû cesser de le faire, alors qu'ils les avaient relégués au second plan jusqu'à la publication, mercredi, du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Rien de bien original dans le document, mais une ligne directrice un peu plus inquiète que prévu sur l'évolution de l'inflation. Ce léger regain de prudence a ensuite pris le dessus parce que des banquiers centraux américains ont argumenté dans le même sens lors de leurs sorties publiques hier. Sans compter des indicateurs d'activité PMI plus robustes que prévu dans l'industrie et surtout dans les services, qui montrent que si la Fed a le pied sur le frein, elle a bien du mal à faire ralentir l'économie américaine. Je rappelle la psychologie de marché basique : les financiers espèrent des baisses de taux qui rendent l'argent meilleur marché donc plus abondant. La Fed ne pourra le faire que si l'inflation poursuit sa décrue. Si l'économie américaine reste trop vigoureuse, l'assouplissement monétaire est repoussé, donc le marché boursier est mécontent.

Cette petite poussée de pessimisme sur les taux a transpiré dans le l'évolution du dollar (qui est monté), de l'or (qui a baissé) et des rendements obligataires (qui ont rebondi). En parallèle, les bookmakers ont légèrement revu leurs pronostics sur le calendrier des prochaines décisions de la Fed. L'outil FedWatch du CME, fondé sur les contrats à terme, est presque partagé à 50/50 sur une baisse de taux en septembre. Les swaps de taux laissent, eux, penser que le premier assouplissement attendra décembre. En début de semaine, la probabilité d'une baisse de taux en septembre était de 65% du côté du CME, tandis que les swaps laissaient entrevoir une baisse de taux en novembre. Pour mémoire, la Fed se réunira le 18 septembre, le 7 novembre et le 18 décembre 2024. Ces trois dates sont cerclées de rouge car les financiers ne croient plus à une baisse de taux lors des réunions antérieures, celles du 12 juin et du 31 juillet.

L'ambiance est donc un peu plus tendue pour terminer la semaine. Les publications macroéconomiques américaines de l'après-midi (commandes de biens durables et sentiment de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan) pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

En attendant, voici pour terminer la semaine le retour des listes du vendredi. J'aurais pu exploiter celles-ci dans un article dédié mais j'ai décidé d'avoir la flemme. Voici donc un florilège d'entreprises cotées européennes qui ont des soucis spécifiques, soit avec des fonds, soit avec l'environnement global :

Tout le monde baisse ou presque en Asie Pacifique ce matin, dans le sillage des valeurs américaines. Le Japon perd -1%, Hong Kong et la Corée du Sud -1,2% et l'Australie -1%. La résistance est meilleure en Inde où le SENSEX est presque à l'équilibre. Les indicateurs avancés européens sont nettement baissiers, compte tenu du décalage entre les clôtures des places du vieux continent et New York.

Les temps forts économiques du jour

La journée débute avec le PIB trimestriel de l'Allemagne (8h00) et les ventes au détail hors du Royaume-Uni (8h00), suivies de la confiance dans les affaires en France (8h45). Plus tard, aux États-Unis, les commandes de biens durables seront annoncées à 14h30 et le sentiment de l'Université du Michigan à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,081 USD. L'once d'or baisse encore à 2333 USD. Le pétrole est stable, avec un Brent de Mer du Nord à 81,36 USD le baril et un brut léger américain WTI à 76,82 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,47%. Le bitcoin se négocie 67 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Hargreaves Lansdown bondit après avoir été approché par un consortium de fonds d'investissement pour un rachat.

Ahold Delhaize va fermer ses magasins Stop & Shop peu performants aux États-Unis.

Le conseil d'administration de ThyssenKrupp approuve la vente partielle de la filiale sidérurgique au milliardaire Daniel Kretinsky.

Repsol reçoit une licence américaine pour des projets pétroliers et gaziers au Venezuela.

Les principales publications du jour : Intertek, Semapa, Uniqa…

Des Amériques

JPMorgan Chase paiera 200 M$ d'amende à la CFTC pour des manquements de supervision.

Musk refuse de dire s'il est toujours déterminé à vendre des véhicules électriques Tesla moins chers.

Boeing prévoit désormais un flux de trésorerie négatif en 2024 alors que les livraisons restent faibles.

Nvidia réduit ses prix en Chine dans le cadre de la lutte contre les puces Huawei, selon certaines sources.

Micron condamné à 445 M$ dans le cadre d'un procès portant sur le brevet Netlist.

Deckers Outdoor gagne 8% hors séance après son T1.

Applied Materials reçoit une citation à comparaître de la FTC concernant certaines livraisons à des clients chinois.

Les Etats-Unis veulent briser le monopole de Live Nation (Ticketmaster).

Les principales publications du jour : Booz Allen Hamilton…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Alibaba a levé 4,5 Mds$ grâce à la vente d'obligations convertibles.

Les puces HBM de Samsung échouent aux tests de Nvidia en raison de problèmes de chaleur et de consommation d'énergie, selon plusieurs sources.

Une unité d'Itochu signe un accord sur les énergies renouvelables avec Google au Japon.

Le Queensland bloque le projet de stockage de carbone de Glencore en Australie en raison des risques liés aux eaux souterraines.

Les principales publications du jour : NTPC, CTBC, Cathay Financial…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.