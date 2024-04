Les mots des banquiers centraux sont toujours parole d'évangile pour les investisseurs. Le problème, c'est qu'il y a un léger embouteillage au niveau des évangélistes, qui brouille le message ou fait penser que la banque centrale américaine navigue à nouveau un peu trop à vue. La publication des données mensuelles sur l'emploi aux Etats-Unis en début d'après-midi pourrait permettre de faire décanter tout ça. En attendant, Wall Street a piqué du nez hier et devrait entraîner l'Europe ce matin. Pour compliquer l'équation, le pétrole remonte fort avec les tensions accrues au Proche-Orient.

Tout allait à peu près bien hier sur les marchés aux Etats-Unis, jusqu'à la prise de parole de Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis. J'avoue que je ne l'avais pas vu sur les tablettes hier quand je vous ai parlé des banquiers centraux qui devaient prononcer des discours. Grave erreur. Kashkari est considéré comme le plus faucon des banquiers du FOMC. Il ne vote pas cette année ni la suivante en vertu du mandat tournant des banques régionales de la Fed, mais sa voix compte. En tout cas sa voix médiatique, à défaut de sa voix dans l'urne du FOMC. Hier autour de 20h00, Neel Kashkari a expliqué que si l'inflation aux Etats-Unis continue à stagner à un niveau trop élevé, il ne sera pas nécessaire de réduire les taux en 2024. Cette théorie a déjà été développée par quelques économistes, comme je l'avais mentionné la semaine dernière dans ces colonnes. Mais dans la bouche d'un membre du FOMC, elle prend du poids, même si le membre en question est connu pour ses positions ultra-orthodoxes. Le propos a été renforcé par les interventions de deux autres banquiers centraux plutôt classés parmi les colombes, qui ont tenu un discours un peu plus méfiant que prévu vis-à-vis des baisses de taux à venir.

Ces multiples saillies, conjuguées au durcissement de la position des Etats-Unis vis-à-vis d'Israël sur la situation à Gaza et aux déclarations belliqueuses de Benjamin Netanyahu vis-à-vis des ennemis de son pays ont fait brutalement flancher les indices américains. Wall Street a fini dans le rouge vif hier, notamment du côté du Nasdaq 100 qui a rendu sa pire copie des deux derniers mois ou presque en perdant 1,55%. J'écrivais hier que les marchés montaient faute d'avoir de vraies raisons de baisser. Peut-être en ont-ils trouvé quelques-unes en cette fin de semaine dans les propos contradictoires des membres de la Fed et dans les craintes d'extension du conflit au Proche-Orient. Car outre les bisbilles américano-israéliennes, l'Etat Hébreu doit aussi composer avec une possible riposte de l'Iran après qu'un de ses bâtiments en Syrie a été détruit par une frappe de Tsahal. La remontée des cours pétroliers sur leurs plus hauts depuis octobre est un bon indicateur de perception du risque dans la région.

En Europe hier, les indices ont modestement progressé, à de rares exceptions près. Le CAC40 s'est ainsi retrouvé en très légère baisse, pénalisé par Air Liquide et EssilorLuxottica.

Pour finir la semaine sur une note plus légère, on m'a interrogé hier sur les pires opérations financières qui me venaient à l’esprit ces dernières années concernant des sociétés cotées, du genre de celles dont le responsable est enfermé et enchaîné dans les caves du siège social depuis que le deal a été finalisé. J'avoue que mon grand âge ne favorise pas les exercices de mémoire, mais je me suis amusé à en lister quelques-unes. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les communiquer. Voici les miennes :

Le Prix du timing désastreux revient à Bayer pour son rachat de Monsanto. Alors, certes, le groupe allemand a éliminé un concurrent, mais à quel prix ?

Le Prix de la fausse bonne idée m'a été soufflé par Bloomberg et n'est pas à proprement parler une acquisition, mais plutôt un contrat-cadre : c'est le projet "Tout-Tesla" de Hertz, qui s'est transformé en chemin de croix.

Le Prix il fallait le faire mais ça pique revient au rachat de Bombardier Transport par Alstom. Barré par l'UE pour se rapprocher de la division ferroviaire de Siemens, Alstom s'était rabattu sur le canadien. Le mariage est douloureux, mais il était sans doute nécessaire pour renforcer la position du groupe face à la concurrence chinoise.

Le Prix marions deux éclopés revient à AMS-Osram, là aussi séduisant sur le papier, mais qui s'est avéré être un fiasco.

Le Prix ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille revient à Atos avec le rachat de Syntel aux Etats-Unis. Cette opération compliquée, qui devait permettre au groupe de rattraper son retard dans l'externalisation des équipes en Inde, a coïncidé avec le début de la déchéance boursière du groupe.

En Asie Pacifique ce matin, la semaine s'achève dans le rouge. Tokyo perd -2,2%, Séoul recule de -1,4%, Taiwan et Sydney de 0,6%, Shanghai de -0,4% et Hong Kong de -0,1%. Bombay surnage en restant à l'équilibre. Les indicateurs avancés européens baissent, logiquement.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines en Allemagne (08h00) et de la production industrielle en France (08h45) précéderont les ventes de détail de la zone euro (11h00) puis les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis (14h30). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie à 1,083 USD. L'once d'or recule à 2179 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 90,59 USD le baril et un brut léger américain WTI à 86,30 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,31%. Le bitcoin se négocie 67 873 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air Liquide : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 222 à 221 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 172 à 177 EUR.

ASML : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 950 à 1100 EUR.

Axa : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 34 à 39 EUR.

Elia : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 130 EUR.

Encavis : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 19 EUR à 17,50 EUR.

EssilorLuxottica : Morgan Stanley maintient son avis de surpondérer et relève l'objectif de cours de 205 à 220 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et relève l'objectif de cours de 195 à 200 EUR.

Gjensidige Forsikring : Citi passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 165,30 NOK à 170,90 NOK.

Ipsen : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et relève l'objectif de cours de 124 à 127 EUR.

Kering : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 440 à 400 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 435 à 405 EUR.

Novartis : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 à 104 CHF.

Schneider Electric : Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 200 à 205 EUR.

Solvay : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 29 à 31 EUR.

Thule Group : Carnegie Group maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 300 à 315 SEK.

Zurich Insurance Group : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 480 à 515 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

PepsiCo a trouvé un terrain d'entente avec Carrefour pour remettre ses produits en rayon. Le Français les avait déréférencés en réponse aux hausses de prix réclamées par Pepsi.

Boeing et Airbus envisagent un accord-cadre pour scinder les activités de Spirit AeroSystems, selon Reuters.

Wendel vend une participation de 9% Bureau Veritas pour 1,1 Md€. Bureau Veritas s'est engagé à acheter 0,8% et le fonds Lac1 (Bpifrance) 4%.

Valeo émet 850 M€ d'obligations vertes 2030 avec un coupon de 4,5%.

Nexity a obtenu de ses banques le droit de déroger aux ratios conditionnant son prêt corporate jusqu'à l'arrêté des comptes 2024, et espère faire de même avec les porteurs obligataires Euro PP.

Clariane confirme étudier des cessions pour se désendetter, notamment au sujet de son activité Hospitalisation à Domicile et Services de Soins Infirmiers à Domicile (HAD/SSIAD) en France.

Selon l'Australian Financial Review, Neoen a engagé Bank of America pour placer 30% de son portefeuille australien pour 1,6 MdAUD.

L'OPA sur Chargeurs a permis à l'actionnaire principal de se renforcer à 67,58% du capital.

Charwood Energy signe une nouvelle commande de chaufferie biomasse pour une scierie en Ille-et-Vilaine.

Damien Chiaffi est nommé Directeur général de MRM.

Onward Medical dépose une demande d'autorisation du système ARC-EX auprès de la FDA, en vue de sa commercialisation sur le marché américain.

Les principales publications du jour : Akwel, Vinpai, LDC, Xilam, Hydrogène de France, Genfit…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

En Europe

ASML fait l'objet de pressions de la part des Etats-Unis pour mettre un terme à l'entretien de ses équipements en Chine.

Holcim achète le fabricant de systèmes de construction en béton argentin Tensolite.

Eni prévoit de lancer un programme de rachat d'actions de 1,1 Md€ en 2024.

Grifols fournit des éclaircissements à l'organisme de surveillance espagnol sur les calculs antérieurs de l'EBITDA.

Aux Etats-Unis

Walt Disney prévoit de lancer une campagne de répression contre le partage de mots de passe à partir de juin, dans le cadre de ses efforts pour rendre l'activité de streaming rentable.

McDonald's a conclu un accord pour racheter le groupe Alonyal, propriétaire en Israël de 225 restaurants franchisés, qui sont affectés par des appels au boycott liés à la guerre dans la bande de Gaza.

Goldman Sachs et Morgan Stanley doivent faire face à un procès d'investisseurs sur l'effondrement d'Archegos.

Apple licencie 600 employés après l'abandon de son projet de voiture électrique.

Experian acquiert Illion pour 542 M$.

Meta repousse la tentative de la FTC d'amender l'accord sur la protection de la vie privée de 2020.

Duke Energy vend sa participation dans une ligne de transmission à John Laing Group.

Nir Patel, COO de GameStop, quitte ses fonctions.

En Asie Pacifique

Les bénéfices de Samsung Electronics explosent à la hausse au T1, comme prévu.

SK Hynix dépense 3,9 Mds$ pour une usine d'emballage aux États-Unis.

LG Energy Solution démarre la construction d'une usine de batteries en Arizona.

BYD va lancer une camionnette électrique.

Les principales publications du jour : Hon Hai Precision Industry, Yaskawa Electric Corporation… Tout l’agenda ici.