Wall Street : se rapproche un peu plus de ses records

20/09/2019 | 17:09

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi matin, soutenue par la perspective d'avancées dans les négociations entre la Chine et les Etats-Unis sur les questions commerciales.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 27.163,1 points et inscrit une 13ème séance de hausse sur une série de 16. Le S&P 500 progresse de son côté de 0,3% à 3015 points, c'est-à-dire à moins de 0,4% de son record absolu de fin juillet.



Wall Street se rapproche de ses records malgré les commentaires prudents émis par deux membres éminents de la Fed.



Eric Rosengren et Richard Clarida, deux dirigeants de la Réserve fédérale américaine, estiment en effet que beaucoup a déjà été fait pour soutenir la croissance cet été et que la baisse des taux soutient surtout la hausse des actifs financiers.



Cette séance des '4 sorcières' avait débuté de façon soporifique mais les marchés ont été ranimés - et les acheteurs remotivés - par une proposition de Trump de reporter l'application de surtaxes douanières sur 400 produits chinois ('pour ne pas pénaliser les ménages américains') avant même la reprise des négociations début octobre.



Comble de bonheur, Mike Pompeo, en visite en Arabie Saoudite - et qui voulait 'punir sévèrement' Téhéran au lendemain des attaques qui ont fait flamber le pétrole de 15% lundi - déclare qu'il souhaite 'une solution pacifique' avec l'Iran.



Sur le marché de l'énergie, le pétrole devrait terminer la semaine en légère hausse (+1,1% à 58,8 dollars sur le NYMEX) et sur un gain hebdomadaire de 8%.



Côté valeurs, Apple progresse de 0,5% en ce jour de lancement du nouvel iPhone 11 et d'une nouvelle montre connectée.



McDonald's s'octroie de son côté une progression de 0,4% dans le sillage du relèvement de 8% de son dividende trimestriel.



