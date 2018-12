Bourse de Wall Street : Wall Street se redresse en fin de séance et termine proche de l'équilibre

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Profitant d'un rebond des valeurs technologiques, la Bourse de New York s'est stabilisée jeudi au terme du séance agitée qui laissait penser que les principaux indices américains finiraient à nouveau en forte baisse sous le poids des craintes pour le commerce et la croissance.

L'espoir d'un ralentissement des hausses de taux d'intérêt aux Etats-Unis a soutenu la tendance en fin de journée, alors que la Réserve fédérale (Fed) pourrait décider d'adopter une position plus attentiste l'année prochaine selon le Wall Street Journal, qui se base sur de récentes déclarations et entretiens de membres de la Fed. La directrice générale du Fonds monétaire internationale, Christine Lagarde a également renforcé cette conviction en avançant que la banque centrale américaine pourrait se montrer plus accommodante, en relevant ses taux à un rythme moins rapide que prévu en 2019.

Après avoir perdu jusqu'à 3% en séance, le Dow Jones a bénéficié d'un net sursaut pendant la dernière heure des échanges pour clôturer en baisse de seulement 0,3% à 24.947,67 points, tandis que le S&P 500 a cédé moins de 0,2% à 2.695,95 points. Le Nasdaq Composite à dominante technologique est même parvenu a gagner 0,4% à 7.188,26 points.

Les indices s'étaient trouvés sous pression en cours de séance en raison d'un nouveau recul des cours pétroliers et de l'arrestation au Canada de la directrice financière de Huawei, qui a a ravivé les inquiétudes relatives aux relations sino-américaines.

Les autorités canadiennes ont arrêté la directrice financière de Huawei Technologies à la demande des Etats-Unis pour violation présumée des sanctions contre l'Iran. Meng Wanzhou, fille du fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, est également vice-présidente du groupe.

Le redressement de la fin de séance n'a pas suffi à ramener dans le vert les valeurs industrielles cycliques, le secteur pétrolier et les banques. Signant les trois plus fortes baisses du DJIA, Boeing a perdu 3,9% jeudi, JPMorgan 1,9% et ExxonMobil 1,3%.

Les valeurs technologiques ont nettement mieux résisté, Cisco Systems s'adjugeant 2,2% et Intel 1,3%, tandis que IBM et Amazon progressaient de 1,9%.

-David Hodari, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : JEB

