New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini dans le rouge mardi, accentuant ses pertes en fin de séance, après s'être nettement appréciée la veille et après les auditions devant le Sénat américain du patron de la Fed et du secrétaire au Trésor.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a cédé 1,59% à 24.206,86 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,54% à 9.185,10 points.

afp/rp