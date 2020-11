New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi au lendemain de records pour le Dow Jones Industrial Average (DJIA) et le S&P 500 et après des chiffres décevants sur les ventes au détail aux Etats-Unis.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le DJIA a baissé de 0,56% à 29.783,35 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,48% à 3.609,54 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,21% à 11.899,34 points.

afp/rp