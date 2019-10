Wall Street : se reprend à croire à un accord sino-américain

21/10/2019 | 23:00

Les indices US finissent proches de leur zénith du jour, et en ce qui concerne le S&P500 (+0,7%), il s'agit même de la 3ème meilleure clôture historique (après les sommets du 26 juillet à 3.025, du 12 septembre à 3.009,6 (avec 3 répliques jusqu'au 20 septembre).



Le Dow Jones prend +0,2% à 26.827 et le Nasdaq +0,9% à 8.163, sur fond de baisse de la volatilité à 14,00 (-1,75%).



Wall Street se reprend à espérer un report des taxes sur 256Mds de produits chinois au 15 décembre, ce qui constituait un préalable côté chinois à la reprise des négociations commerciales.

D'après les dernières 'rumeurs', Pékin serait prêt à autoriser les entreprises financières américaines à prendre des participations dans sociétés de gestion d'actifs et des maisons de courtage chinoises (en 2020).



Le terme boursier de novembre débute cependant de façon encourageante, les secteurs les plus privilégiés furent les semi-conducteurs avec Micron +4%, JD.Com +3,7%, AMD +3,4%, Microchip et Nvidia +2,9%.

Puis les financières avec Citigroup +3% et Morgan Stanley , JP-Morgan +2,5%,

Puis les pharmas avec Vertex +4,4%, Alexion +2,3%.

Malgré le repli de -0,7% du baril vers 53,4%, les pétrolières ont progressé dans le sillage des bons résultats d'Halliburton +6,4%, EOG +5%, Conoco +3,7% Nal Oilwell +3,2% Cimarex +3%, Valero +2,4%.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.