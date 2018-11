Wall Street : se reprend, finit au + haut, mais Trump tweette

27/11/2018 | 00:05

Le pont de Thanksgiving a redonné foi dans la croissance américaine : les consommateurs ont été au rendez-vous, les ventes en ligne ont progressé de près de 24%, les ventes dans les centres commerciaux se sont maintenues, le 'cyber monday' s'annonce prometteur.



L'Europe et le Royaume Uni se mis d'accord ce weekend sur les modalités du Brexit, Rome et Bruxelles pourraient se 'reparler'... rien que de bonnes nouvelles, d'où la hausse du S&P500 de +1,55% et l'envolée de +2% du Nasdaq.



Oui tout allait pour le mieux... jusqu'au tweet de Donald trump peu après la clôture de Wall Street qui confirme la volonté d'en découdre avec Pékin, de taxer de +10% les importations, notamment d'électronique en provenance de la Chine.



Apple qui avait fini en hausse de +1,4% rechutait de -1,8% peu après la clôture, le Nasdaq perdait -50Pts (-0,7%) en transactions électroniques.



Voilà qui gâche un peu l'ambiance alors que le secteur bancaire s'était distingué avec AMEX +3,7%, Goldman +2,8%, JP-M +1,5%.



Le Nasdaq bénéficiait des rachats sur Tesla +6,2%, Nvidia +5,6%, Amazon +5,3% (après -2% venbdredi), Paypal et Qurate +4%, Microsoft +3,3%...



