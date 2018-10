Wall Street se ressaisit au lendemain d'un plongeon

New York (awp/afp) - Wall Street, après avoir démarré la séance en baisse jeudi, se ressaisissait au lendemain d'un plongeon qui a jeté un coup de froid sur les places financières internationales.

Vers 14H00 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,30%, à 25.675,08 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 0,89%, à 7.488,08 points.

L'indice élargi S&P 500 prenait 0,28%, à 2.793,48 points.

Mercredi, la Bourse de New York avait retrouvé un parfum d'affolement pas vu depuis le début de l'année, précipitée dans sa chute par une déroute des valeurs technologiques dans un contexte de hausse des taux d'intérêt: le Dow Jones (-3,15%) et le S&P 500 (-3,29%) ont subi leur pire baisse depuis février, et le Nasdaq (-4,08%) sa pire sortie de route depuis deux ans.

"Le marché des actions a connu l'une de ces journées terribles, horribles" mercredi, a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Ce plongeon a été accéléré par la chute des valeurs technologiques, les entreprises de ce secteur ayant réalisé leur plus mauvaise performance sur une séance depuis sept ans.

Ces entreprises de forte croissance, à l'origine de la plupart des récents records à Wall Street, se reprenaient jeudi peu après l'ouverture.

L'hésitation des investisseurs face à ces entreprises s'inscrit dans un contexte d'incertitude sur les futures hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine (Fed), les acteurs du marché ayant vécu durant des années dans un environnement de crédit très bon marché.

Ces derniers "ont du mal à digérer la possibilité d'une Fed plus énergique" dans son processus de hausse des taux, a commenté Sam Stovall de CFRA.

Ces craintes se matérialisent y compris au sommet du pouvoir où le président américain Donald Trump a de nouveau vivement critiqué la Fed jeudi, l'accusant d'être "trop agressive" dans ses hausses de taux.

La perspective de ces hausses de taux pèse par ailleurs sur le marché obligataire américain où le taux d'emprunt à 10 ans évoluait jeudi à 3,184% contre 3,163% la veille à la clôture, et celui à 30 ans à 3,337% contre 3,348% mercredi soir.

La hausse de ces taux pèse sur les comptes des entreprises. Elle présente également une alternative de plus en plus rémunératrice au marché des actions pour les investisseurs en quête de rendement et de sécurité dans leur investissement.

Deux indicateurs sont venus apaiser jeudi les craintes de hausse de l'inflation américaine, l'un des principaux facteurs qui encourage la Fed à monter ses taux.

L'indice des prix à la consommation (CPI) en septembre a marqué le pas du fait d'un recul des coûts de l'énergie et les demandes d'allocations hebdomadaires au chômage ont augmenté à la surprise des analystes.

alb/jum/bh