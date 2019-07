Wall Street se stabilise et le dollar monte un peu après le communiqué de la Fed

New York (awp/afp) - Les principaux indices de Wall Street se stabilisaient mercredi après s'être légèrement repliés dans le sillage de la diffusion du communiqué de la Banque centrale américaine annonçant une baisse des taux directeurs pour la première fois depuis 2008 mercredi.

Près de l'équilibre juste avant l'annonce de la décision, le Dow Jones Industrial Average reculait vers 18H25 GMT de 0,17% tandis que le Nasdaq était stable.

Le dollar prenait quant à lui 0,45% face à la devise européenne, à 1,1106 dollar pour un euro, contre 0,2% juste avant la diffusion du communiqué.

Le taux d'intérêt sur la dette des Etats-Unis à 10 ans se repliait pour sa part nettement et évoluait à 2,019% contre 2,058% la veille.

La réaction limitée des marchés n'est pas très étonnante puisque la Fed "n'a fait que répéter ce qu'on attendait", a souligné Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Considérant que la faiblesse de la croissance mondiale et que l'inflation résolument apathique exigent une politique monétaire plus accommodante, l'institution a en effet décidé de réduire ses taux d'un quart de point de pourcentage pour s'établir dans la fourchette de 2% à 2,25%.

Le point le plus saillant du document est peut-être que "deux personnes ont voté contre la baisse des taux", a souligné M. Volokhine: Esther George de la Fed de Kansas City et Eric Rosengren de celle de Boston auraient préféré maintenir les taux en l'état.

"C'est quand même le signe que la justification apportée par la Fed n'est pas forcément orthodoxe à leurs yeux dans la mesure où on a le plein emploi et la stabilité des prix", les deux missions de l'institution, a-t-il expliqué.

"Le problème est que les autres banques centrales se préparent à abaisser leurs taux et que le différentiel entre les Etats-Unis et les autres pays risquait de se creuser. Cela aurait tendance à pousser à la hausse le dollar et pourrait nuire à l'économie américaine", a-t-il ajouté.

afp/rp