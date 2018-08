Wall Street : séance à nouveau plombée par la Turquie

16/08/2018 | 07:40

La Bourse de New York a subi une rechute mercredi, dans un climat d'inquiétudes renouvelées sur la capacité de la Turquie à s'extraire de la crise : le Dow Jones a lâché 0,5% à 25.162 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de 1,2% à 7.774 points.



Wall Street avait réussi à mettre fin à une série de quatre séances consécutives de baisse mardi, mais le manque de dynamisme du marché et l'absence de solutions en Turquie laissaient penser que le redressement n'était que de courte durée.



'Ankara a annoncé son intention de doubler les droits de douane sur certains produits américains suite aux sanctions américaines qui avait déjà été prononcées en début de semaine', notait un trader, qui pointait aussi les résultats décevants du géant chinois Tencent.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,5% en séquentiel en juillet, chiffre supérieur au consensus (+0,2%), et l'indice Empire State a progressé de trois points à 25,6 en août, alors même que les économistes l'anticipaient à 20.



En revanche, la production industrielle des Etats-Unis n'a augmenté que de 0,1% en juillet selon la Réserve fédérale, là où le consensus espérait une progression de 0,3%, et le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est maintenu à 78,1%.



Du côté des valeurs, Macy's a plongé de 6%, les résultats trimestriels meilleurs que prévu de la chaine de grands magasins et son relèvement de ses objectifs annuels ne suffisant pas à rassurer les investisseurs.



Constellation Brands a perdu 6% alors que l'entreprise de boissons alcoolisées a fait part d'un investissement d'environ quatre milliards de dollars dans Canopy Growth, société canadienne spécialisée dans la le cannabis à usage médical.



Kimberly-Clark a par contre grimpé de 4,8% suite à son intention d'augmenter les prix de la majorité de ses produits de consommation en Amérique du Nord, dans un contexte marqué par une hausse des coûts des matières premières.



