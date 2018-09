Wall Street : séance bien peu volatile malgré un CPI surprise

14/09/2018 | 00:48

Wall Street clôture en hausse, à l'issue d'une séance singulièrement linéaire où les jeux étaient faits dès 15H31 (cela a un peu tangué jusque vers 16H mais ensuite, calme plat jusqu'à la clôture).

Le Dow Jones Industrial engrange 0,57% (à 26.146), le S&P500 +0,53% et le Nasdaq un solide +0,75% à 8.013.



On pouurait penser que le CPI publié à 14H30 aurait plus d'impact sur les actions et sur les T-Bonds US: si le '10 ans' s'est détendu de -2Pts dans un 1er temps (vers 2,95%), cela n'a pas perduré au-delà de la mi-séance et le rendement est revenu à la case départ à 22H, et même avec 0,5Pts de plus (à 2,975%).

Il y a peu de chance qu'un seul chiffre d'inflation plus modérée que prévu -et peut-être biaisé par un effet de base positif sur le pétrole- modifie le scénario de deux hausses de taux d'ici la fin de l'année.



Concrètement, le CPI US est ressorti à +0,2% en août mais cela s'accompagne d'une contraction du rythme annuel d'inflation de +2,7% à +2,9%.

Même constat sur le CPI 'core': il progresse symboliquement de +0,1% et se tasse à +2,2% contre +2,4% en juillet.

Enfin, les salaires ajustés de l'inflation ne s'apprécient que de +0,1%.



Malgré une situation de plein emploi persistante puisque les inscriptions hebdo au chômage reculent de -1.000 à 203.000.



Côté valeurs, le S&P500 a été soutenu par Micron +4,5%, Qualcomm +4%, Skyworks +3,4%, Discovery +3%, Comcast +2,6%... et Apple +2,4%.

Bonne performance d'ensemble des ' biotechs/pharmas ' avec de nombreuses hausses voisines de +2%.

Performances contrastées dans le secteur énergie/pétrole après les gains de la veille







