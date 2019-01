Wall Street : séance dans le rouge après les chiffres du FMI

22/01/2019 | 16:52

Après un week-end prolongé pour cause de Martin Luther King's Day, les principaux indices actions américains sont en baisse de 0,6% à 1% à la suite des replis des Bourses asiatiques cette nuit.



'Ce matin, les marchés asiatiques ont évolué sur un biais négatif, en partie affectés par la dégradation des prévisions de croissance globale du FMI et les derniers chiffres économiques chinois', pointe ADS Securities.



' Après un redressement spectaculaire pour les actions sur les trois dernières semaines, la question est maintenant de savoir si l'heure d'une correction est venue', poursuit-il.



Publiée par la National Association of Realtors -et non par une administration touchée par le shutdown-, les ventes de logements anciens de décembre ressortent à 4,99 millions, en baisse (de -6,4%) par rapport à novembre, là où les économistes en anticipaient en moyenne une baisse plus raisonnable à 5,25 millions.



Dans l'actualité des valeurs, Johnson & Johnson fait part d'un bénéfice net ajusté en hausse de 12,5% à 5,4 milliards de dollars sur les trois derniers mois de 2018, soit 1,97 dollar par action, là où le consensus attendait deux cents de moins.



Travelers Companies annonce un bénéfice net ajusté en repli de 10% à 571 millions de dollars sur le trimestre écoulé, soit 2,13 dollars par action, alors que les économistes anticipaient en moyenne une quinzaine de cents de plus.



Halliburton publie un bénéfice des opérations poursuivies de 664 millions de dollars au titre du dernier trimestre 2018, soit 76 cents par action, un BPA en hausse de 52% par rapport au trimestre précédent. A 41 cents, le BPA ajusté a battu de quatre cents le consensus.



La Commission européenne annonce avoir infligé une amende de 570,6 millions d'euros à l'opérateur américain de système de paiement Mastercard pour des 'pratiques anticoncurrentielles' qui ont violé les règles européennes 'sur les ententes et les abus de position dominante'.



