Wall Street : séance hésitante après plusieurs statistiques

24/01/2019 | 17:00

La Bourse de New York débute la séance dans une certaine stabilité au lendemain d'une clôture sur des gains contrastés (+0,7% sur le Dow Jones, 0,1% sur le Nasdaq). Le Dow Jones reste inchangé à 24 587 alors que le Nasdaq progresse de 0,5%.



'Les indices majeurs ont fluctué au long de la séance, des résultats d'entreprises généralement positifs ayant compensé des inquiétudes autour des relations commerciales et de la fermeture partielle de l'administration en cours', rappelle Wells Fargo Advisors.



Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour décembre 2018. Il s'est inscrit en baisse le mois dernier. Il a en effet reculé de -0,1% en rythme séquentiel en décembre, conformément aux estimations des économistes, après +0,2% en novembre et -0,3% en octobre.



L'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis ressort à 54,5 en estimation flash pour janvier, à comparer à 54,4 en décembre 2018, traduisant ainsi le maintien d'une expansion robuste du secteur privé américain sur le mois en cours.



Le Département du Travail a dénombré 199.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 13.000 par rapport à la semaine précédente et à son plus bas depuis novembre 1969.



Parmi les publications récentes, Ford a publié hier soir une perte nette de trois cents par action au titre du quatrième trimestre 2018. En données ajustées, il a engrangé un BPA de 30 cents, manquant d'un cent le consensus.



Texas Instruments a dévoilé un bénéfice net en croissance de 260% à 1,24 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2018, soit 1,27 dollar par action, un BPA supérieur de quatre cents au consensus.



Bristol-Myers Squibb a engrangé sur son quatrième trimestre 2018 un BPA ajusté en croissance de 38% à 94 cents, soit dix cents de plus que le consensus, pour des revenus en hausse de 10% à près de six milliards.



Publiés ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du quatrième trimestre d'American Airlines ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels de 1,04 dollars, contre 93 cents pour la même période un an plus tôt, en ligne avec les prévisions des analystes.



Le groupe Bombardier annonce ce jeudi la signature d'une entente finale portant sur l'acquisition des activités et actifs liés à la fabrication des ailes d'avions Global 7500 de Triumph.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.