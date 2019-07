Wall Street : séance terne, les semi-conducteurs en vedette

22/07/2019 | 23:24

Les jeux étaient quasiment faits dès les 1ers échanges: le Dow Jones finit à +0,07% (à 21.130) tandis que le S&P500 progresse de +0,28% à 2.984.



Le Nasdaq se détache avec près de +0,71% à 8.204 grâce aux semi-conducteurs (l'indice SOX a bondi de +2%) et au géant Apple...

Mais il pourrait s'agir d'une hausse en trompe l'oeil, les replis étant en réalité plus nombreux que les hausses (la pondération des 10 vedettes du jour dépassant les 5.000Mds$).



Wall Street se serait aligné sur les opérateurs européens qui ressortent le prétexte du 'marché sur la défensive' à 72h de la réunion de la Banque centrale européenne.

Si biais haussier l'emporte, c'est sur la N-ième rumeur de reprise des pourparlers commerciaux sino-américains.

Pour la N-ième fois depuis 1 an, secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin et le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, devraient se rendre à Pékin la semaine prochaine pour discuter avec le vice-Premier ministre chinois, en charge des questions économiques, Liu He.



Parallèlement, la saison des résultats trimestriels va se poursuivre: on attend notamment des groupes phares comme Alphabet, Boeing, Coca-Cola, Facebook, Ford et Intel.



Le baril de WTI prend 1% à 56,1$ sur le NYMEX, rien à voir avec l'envolée d'Halliburton de +9,2% dont les résultats sont en baisse... mais 'moins que prévu'.



Le Nasdaq a été porté par Applied Materials +6,1%, Western Digital +5,4%, Micron +3,7%, Apple +2,3%, Intel +2,2%, Broadcom et Facebook +2%, Microsoft +1,3%, Amazon +1,1%.

Côté replis on notait Netflix -1,4%, Tesla -1%.



