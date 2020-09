Wall Street : septembre commence comme a fini le mois d'août

02/09/2020 | 07:55

Wall Street a clôturé en hausse en cette première séance du mois de septembre qui s'inscrit manifestement dans la continuité d'un mois d'août de tous les records, avec toujours les mêmes leaders (valeurs technologiques avec à leur tête Apple à +4%), et toujours la prévalence des stratégies de réplication indicielle qui alimentent une spirale déconnectée de tout 'fondamental'.



Il s'ensuit une série quasi ininterrompue de records absolus depuis le 3 août dernier, le 17ème en 21 séances pour le S&P 500 (+0,75% à 3.527) et le Nasdaq (+1,4% à 11.940) ou le Nasdaq-100 (+1,5% à 12.293).

Le Dow Jones a également gagné +0,75% à 28.646 dans le sillage de Wal-Mart avec +6,3%.



Cette séance fut typique d'une stratégie quantitative basée sur la poursuite du ramassage des 'titans' de la cote, les 'GAFAM' avec Facebook et Microsoft à +0,75%, Amazon à +1,4%, Google à +1,6%, et Apple qui écrase tout avec +4,2% pour une capitalisation de 2.300Mds$, presque 20% supérieure à la capitalisation du CAC40 et qui surpasse maintenant la capitalisation des 2.000 titres composant le Russel-2000 (2.250Mds$, avec un gain de +1,07% à 1.579 ce soir).



Apple aurait commandé auprès de ses fournisseurs de quoi fabriquer au moins 75 millions d'iPhones '5G' pour la fin de l'année.

Certains analystes valorisent Apple comme si c'était le seul fabriquant sur terre de smartphones '5G', Huawei risquant en effet de manquer de puces adéquates après son bannissement des Etats-Unis par Donald Trump.



De son côté, Zoom Video Communications a explosé de 40,8% après avoir relevé ses prévisions de revenus annuels de plus de 30% : le titre est désormais valorisé près de 100Mds$ (91,7Mds$) et se paye plus de 60 fois son chiffre d'affaires... et pèse pratiquement aussi lourd que Total (105Mds$) pour un chiffre d'affaire de 150MdsE, 100 fois plus élevé.



Certains commentateurs justifient la performance de Wall Street, non pas par l'impact décisif d'Apple, mais par l'optimisme suscité par l'indice ISM (Institut for Supply Management) qui a grimpé de +1,8 point pour s'établir à 56,0 au mois d'août (consensus de 54,5).



Ce chiffre a cependant permis au dollar de préserver le palier des 1,200/E: il s'agit d'une résistance décisive pour l'euro... et il semble que la BCE soit intervenue d'une façon ou d'une autre (en faisant 'passer un message') pour stopper son ascension en direction de 1,235.



Enfin, Bill de Blasio, le maire de New York, vient de faire une déclaration qui pourrait sonner le glas d'un pilier de la vie sociale dans sa ville et des espoirs de survie des entrepreneurs du secteur de la restauration: 'dîner en intérieur pourrait ne pas être possible avant juin 2021'.

New York connait depuis la crise de la Covid un effondrement de son activité et un exode sans précédent de ses habitants.



La désertion des tours de bureaux commence également à paniquer les principaux bailleurs de Manhattan qui pressentent un plongeon de la demande de mètres carrés avec le télétravail... mais ce qui se profile est bien pire: une vague de résiliation de baux commerciaux historique, sur décision stratégique de réduction des frais locatifs ou pour cause de faillites, sans commune mesure avec l'après 11 septembre ou l'après crise de 2008.



