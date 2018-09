Wall Street : sérénité affichée en attendant la Fed

26/09/2018 | 16:41

La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mercredi, les investisseurs manifestant une certaine sérénité à l'approche de la décision monétaire de la Réserve fédérale.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grappille ainsi 0,1% à 26.506,6 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à grignoter 0,1% à 8010,5 points.



La banque centrale américaine devrait annoncer en début d'après-midi, à l'issue d'une réunion de deux jours de son comité de politique de monétaire, une hausse de 25 points de base de ses taux directeurs.



'Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra ensuite une conférence de presse qui retiendra tout particulièrement l'attention des marchés, qui sont à la recherche d'indices sur l'évolution future de la politique monétaire de l'institution', commente-t-on chez Wells Fargo.



Publiées il y a quelques instants, les ventes de logements neufs sont ressorties en hausse de 3,5% en août pour ressortir à 629.000 en nombre annualisé, à en croire le Département du Commerce, contre 630.000 attendues par le consensus.



Le stock de logements neufs prêts à la vente se monte à 318.000 en rythme annualisé à fin août, représentant ainsi 6,1 mois au rythme d'écoulement actuel.



Du côté des valeurs, Nike cède plus de 3% malgré un solide début d'exercice qui s'est traduit par une hausse de 10% de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre de son exercice 2018-2019.



'Certains analystes s'inquiètent cependant du niveau de marge, jugé décevant', commente un trader.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.