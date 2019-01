Wall Street : soulagement apparent après l'emploi

04/01/2019 | 16:35

Wall Street a ouvert en hausse vendredi, le marché saluant les statistiques de l'emploi montrant une accélération des créations de postes le mois dernier aux Etats-Unis.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge ainsi près de 1,8% à 23.110 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 2,3% à 6611,9 points.



L'économie américaine a créé 312.000 emplois non agricoles en décembre, selon les données dévoilées vendredi par le Département du Travail, alors que les économistes n'en attendaient que 190.000.



Le taux de chômage remonte lui de 3,7% à 3,9% alors que de nombreux américains se réinscrivent sur les listes de demandeurs d'emplois et que le nombre de personnes quittant leur emploi progresse.



Enfin, le coût de la main d'oeuvre est ressorti de son côté en hausse de 0,4%.



'Tous ces chiffres ne témoignent absolument pas d'une récession qui pointerait le bout de son nez', estiment les équipes de Commerzbank.



Par ailleurs, l'indice PMI Markit de l'activité de services aux Etats-Unis s'est établi à 54,4 en décembre, ne faisant apparaître qu'une légère baisse par rapport à novembre.



L'indice est également supérieur à son estimation flash (53,6).



Côté valeurs, Honeywell rebondit de 1,6% au lendemain d'un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'surpondérer' par les analystes de Credit Suisse. Le titre avait été plombé hier par la mauvaise surprise de l'ISM manufacturier et le pessimisme d'Apple concernant la Chine.



