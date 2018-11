Wall Street : soutenu par Trump et le Nasdaq, Apple déçoit

01/11/2018 | 23:48

Wall Street a apprécié le coup de pouce de Donald Trump, sous forme d'un tweet qui a restauré un optimisme disparu des marchés depuis 4 bonnes semaines.

Le locataire de la Maison Blanche évoque une 'longue et constructive discussion' avec le N°1 chinois Xi-Jinping au sujet des échanges commerciaux entre les 2 pays, et il en termine par des 'avancées' dans le dossier nord-coréen.



Le Dow Jones Industrial Average engrange +1,06% (à 25.380), même score pour le S&P500 à 2.740 (3ème hausse d'affilée) et le Nasdaq a gagné 1,75% pour finir à 7.434 (4ème séance de hausse consécutive).



Voilà une bonne entrée en matière puisque statistiquement, les mois de novembre se terminent sur un score positif 8 fois sur 10 depuis 2008 (sauf 2012 et 2008), et sur un gain moyen de +1,5% depuis 1952.



Et à propos de statistiques économiques cette fois: les chiffres US du jour ont alterné le bon et le moins bon.

La croissance de la productivité au 2ème trimestre est révisée à la hausse de 2,9% vers 3% alors que le consensus tablait sur un score de +2,2%.



Du positif également avec le chiffre hebdomadaire des inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis qui ressort en repli (-2.000 à 214.000), de bon augure à la veille de la publication du 'NFP'.



Déception en revanche avec l'ISM manufacturier pour le mois d'octobre: il chute de -2,1Pts 57,7 pour le mois écoulé, contre 59,8, enfin, impact neutre avec les dépenses de construction qui ne progressent que de +0,1%.



Le point d'orgue de cette séance était attendu quelques minutes après la clôture, car c'était 'l'Apples'day' avec la publication de ses trimestriels.

Apple a publié un profit par action de 2,91$, supérieur de 4%¨au consensus de 2,8$ (souvent un peu minoré) pour un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 62,9Mds$.

Le chiffre le plus attendu avait trait au nombre d'I-Phones vendus (et au revenu par smartphone): Apple en a écoulé 46,9 millions, soit une quasi stagnation des ventes (46,7 millions au T3 2017) et rate le consensus FactSet de 47,5 millions.

Mais le chiffre d'affaires a été dopé par la hausse unitaire du prix des iPhone à 793$ contre 751$, ce qui signifie que les clients ont payé le haut de gamme et délaissé les modèles dotés de moins de 'mémoire'.

Par ailleurs, les ventes ont fortement progressé en Chine à 11,4Mns contre 9,8 millions d'appareils en 2017.

Les activités de 'services' comme l'App Store et l'Apple Pay ont généré un C.A de 10Mds$.

Mais le marché sanctionne des prévisions de vente un peu timides pour la période des fêtes et un chiffre d'affaire dans le bas de la fourchette 89/93Mds$, quand le marché tablait sur 92,9Mds$: le titre chutait rapidement de -5% en transactions hors séance.

L'autre 'fait marquant' (le 3ème), c'est le brusque décrochage du pétrole de -2,5% vers 63,5$, et la hausse complètement paradoxale du secteur énergie avec Noble +5,7%, Range Resource +4,3%, Anadarko +3,1% et l'exception qui confirmait la règle, ce futApache -3,8%,



A noter enfin un nouveau plus bas historique pour General Electric (-5,1% à 9,58$).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.