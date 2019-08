Wall Street : soutenu par des espoirs sur le commerce

14/08/2019 | 07:36

Wall Street a terminé mardi sur des gains vigoureux (+1,4% à 26.280 sur le Dow Jones, +1,9% à 8.016 sur le Nasdaq), portés par des déclarations du représentant des Etats-Unis pour le commerce, qui cherchait visiblement à calmer le jeu dans le bras de fer avec la Chine.



Dans un communiqué publié sur son site Internet, celui-ci indiquait en effet que certaines majorations de droits de douane annoncées le 1er août dernier par Donald Trump seront finalement repoussées au mois de décembre.



'La période électorale aux Etats-Unis approche et un accord commercial serait clairement dans l'intérêt du président', jugeait Meeschaert AM, pour qui 'tout semblant d'accord serait bienvenu', et la récente baisse pourrait représenter une 'opportunité'.



Les investisseurs se sont rués en particulier sur Apple (+4,2%), qui avait largement pâti du regain de tensions commerciales ces dernières semaines. D'après Credit Suisse, les livraisons d'iPhones vers la Chine ont bondi de 42% au mois de juillet.



Toujours dans l'actualité des valeurs, GE a pris 3,4% alors que son PDG Lawrence Culp a acheté pour près de trois millions de dollars, portant sa participation au capital du conglomérat industriel à plus de neuf millions.



Verizon a gagné 1,3% sur fond de cession par l'opérateur de télécommunications de sa plate-forme de blogs Tumblr à Automattic, un spécialiste de l'open source déjà propriétaire du site de contenu en ligne WordPress.



Seule donnée de la séance, le Département du Travail a fait état d'une inflation annuelle de 1,8% aux Etats-Unis pour le mois de juillet (+2,2% hors éléments volatils), dépassant de 0,1 point le consensus des économistes.



