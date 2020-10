Wall Street : soutenu par une perspective d'accord au Congrès

12/10/2020 | 07:50

Fin de semaine enthousiaste à Wall Street vendredi soir, à la veille d'un pont de trois jours (Colombus Day lundi) : l'indice Dow Jones a gagné 0,57% à 28.587, ce qui a porté son gain hebdomadaire à +3,3%. Le S&P-500 a pris 0,88% à 3.477 (soit +3,8% hebdo) et le Nasdaq 1,4% à 11.580 (soit +4,5% hebdo).



Le Nasdaq a été dopé par l'annonce d'une OPA imminente : AMD se propose de racheter Xilinx (+14%), pour un prix supérieur à 121 dollars par titre, ce qui valoriserait la cible à près de 30 milliards de dollars.



Le compartiment des semi-conducteurs a bondi de +3% avec NXP +5%, Analog +2,5%, Maxim +2,2%, ASML, Qualcomm et KLA +2,1%. Et les GAFAM se sont également distinguées avec Apple et Alphabet +1,8%, Microsoft +2,5%, Amazon +3%.



Wall Street a retrouvé un vrai appétit pour le risque après les dernières déclarations de Donald Trump, selon lesquelles il y avait désormais 'de bonnes chances pour parvenir rapidement à un accord sur le plan de soutien économique' au Congrès.



Steven Mnuchin et Nancy Pelosi tenteraient de s'entendre sur un 'package' de 1.800 milliards de dollars (un compromis parfait entre les 1.000 milliards du côté républicain et les 2.600 milliards proposés côté démocrate.



Le porte-parole républicain Mitch McConnel estimait qu'il n'y aura pas d'accord avant trois semaines (d'ici la veille des élections et probablement pas avant les élections), mais Wall Street jouait la carte de l'accord imminent. Les acheteurs ont aussi repris le contrôle des marchés dans l'optique d'une victoire probable de Joe Biden.



