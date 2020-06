Wall Street soutenue par la reprise progressive de l'économie

New York (awp/afp) - La Bourse de New York avançait prudemment peu après l'ouverture mardi, toujours soutenue par la perspective de voir l'économie repartir progressivement, et ce malgré les manifestations aux Etats-Unis.

Vers 13H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,28% à 25.547,14 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 0,12% à 9.540,16 points après avoir démarré dans le vert.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, gagnait 0,09% à 3.058,36 points.

Wall Street avait déjà terminé dans le vert lundi, la levée graduelle des mesures de restriction l'emportant sur les inquiétudes liées aux tensions sino-américaines et aux rassemblements contre les brutalités policières aux Etats-Unis: le Dow Jones avait pris 0,36% et le Nasdaq 0,66%.

"Le marché américain des actions poursuit sur sa lancée et continue de rebondir après son trou d'air en mars, les investisseurs faisant preuve d'optimisme quant à la capacité de l'économie à récupérer au fur et à mesure que les Etats autorisent la reprise de l'activité", relèvent les analystes de Charles Schwab.

Les opérateurs de la Bourse "laissent pour l'instant de côté les troubles civils (aux Etats-Unis) ainsi que les tensions lancinantes entre les Etats-Unis et la Chine", ajoutent-ils.

Donald Trump est en effet confronté aux désordres civils les plus graves de son mandat alors que des centaines de milliers d'Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales, exacerbées par la crise du Covid-19. Le président américain a menacé de déployer l'armée pour faire cesser les violences.

Mais sauf si ces troubles étaient amenés à persister pendant plusieurs semaines, et à affecter en conséquence la confiance des consommateurs, plusieurs observateurs estimaient qu'ils n'ont pas d'influence particulière sur le marché des actions.

Les investisseurs sont plus sensibles aux signes d'un redémarrage de l'activité et à cet égard accueillaient favorablement des commentaires du gestionnaire de cartes de crédit Visa: si le montant total des paiements effectués avec ses cartes à reculé de 5% en mai aux Etats-Unis par rapport à l'année précédente, il a augmenté de 13% par rapport à avril.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait légèrement, évoluant à 0,6608% contre 0,6591% lundi soir.

jum/dho/bh