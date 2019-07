Bourse de Wall Street : Wall Street soutenue par le commerce, attend la Fed et les résultats

NEW YORK, 22 juillet (Reuters) - Wall Street a terminé en hausse lundi, soutenue par l'espoir d'une avancée dans les difficiles négociations commerciales entre Washington et Pékin, dans un climat qui reste prudent avant les réunions des grandes banques centrales et une salve de résultats cette semaine, notamment de Facebook et d'Amazon.

L'indice Dow Jones a pris 16,42 points, soit 0,06%, à 27.170,62.

Le S&P-500, plus large, a gagné 8,28 points, soit 0,28%, à 2.984,89, remontant vers son record historique de 3.017,80 points atteint le 15 juillet.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 56,83 points (+0,70%) à 8.203,32.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)