Wall Street, soutenue par une nouvelle politique de la Fed, ouvre en hausse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York montait à l'ouverture jeudi alors que la Banque centrale américaine a dévoilé une modification de sa politique monétaire susceptible de laisser les taux à un bas niveau pendant encore plus longtemps.

Vers 13H55 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,86% à 28.574,70 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,21% à 11.689,29 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,47% à 3.495,18 points.

Wall Street, entrainée par les valeurs phares du secteur technologique, avait terminé déjà dans le vert mercredi: le Dow Jones avait gagné 0,30% tandis que le Nasdaq (+1,73%) et le S&P 500 (+1,02%) avaient grimpé à de nouveaux records.

La Banque centrale américaine (Fed) a annoncé jeudi que l'inflation pouvait rester au-dessus de l'objectif de 2,0% "pendant un certain temps" avant que la Fed n'ait à agir en augmentant les taux d'intérêt.

De quoi rasséréner les investisseurs qui profitent largement depuis plusieurs années des taux bas de la Fed, actuellement proches de zéro, pour emprunter de l'argent à moindre coût.

Le patron de la Fed Jerome Powell, qui s'exprimait à l'occasion de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, qui a habituellement lieu dans le Wyoming mais se passait cette année en ligne, a une nouvelle fois martelé que l'institution était prête à utiliser toute sa "gamme complète d'outils" pour soutenir l'économie.

Les acteurs du marché digéraient aussi jeudi l'annonce d'un repli des inscriptions hebdomadaires au chômage à 1 million.

Au total, 13,9 millions de personnes touchaient une indemnité chômage au cours de la semaine dernière, en baisse de 1,9%.

"Ces chiffres n'influencent par forcément beaucoup le marché car ils sont très près des attentes", remarque JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Mais ils reflètent aussi l'idée que la situation reste compliquée pour beaucoup de monde, on avait espéré que ces chiffres soient maintenant largement descendus", ajoute-t-il.

L'administration américaine a par ailleurs révisé son estimation de contraction du Produit intérieur brut pour le deuxième trimestre à -31,7% en rythme annualisé contre -32,9% estimé précédemment.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait à 0,7063% contre 0,6884% mercredi soir.

