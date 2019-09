Wall Street : stable mais soutenu par banques et pétrolières

09/09/2019 | 23:29

Outre Atlantique, les indices US entament la semaine sans tendance et terminent sur des écarts minimes dans les 2 sens puisque le S&P500 perd 0,01% (il reste à 2% de son record absolu), le Dow Jones gagne 0,14% et le Nasdaq cède -0,2%.



Le marché a manqué de repères: aucune statistique 'macro' et une Réserve fédérale américaine muette.

La FED entre dans sa période de réserve ('quiet period') en perspective de sa réunion stratégique du 18 septembre, qui devrait déboucher sur une nouvelle baisse des taux de -25Pts de base.



Wall Street n'a pas réagi non plus à un ballon d'essai de la Maison Blanche, à un peu plus de 14 mois des présidentielles : Steven Mnuchin se fait le porte parole de Donald Trump révèle que le Président réfléchit avec son entourage à de nouvelles baisses d'impôts.



Le manque à gagner fiscal potentiel (il s'avère énorme suite à la 'tax reform' de fin 2017) serait compensé par le produit des surtaxes douanières imposées à la Chine (ce qui suppose qu'elles ne sont pas prêtes d'être levées, sinon les équilibres budgétaires seraient rapidement mis à mal).



Wall Street aurait pu mal digérer le net rebond du Dollar de +0,7% vers 1,1045/E mais les opérateurs semblent n'y avoir prêté aucun attention.



L'autre écart 'significatif' concernait le pétrole qui se redresse vigoureusement sur le NYMEX ce soir, +2,6% à 58,05$ sur le NYMEX.



Du coté des valeurs : les pétrolières se détachent logiquement avec Nal Oilwell +8%, Cimarex +6%, Apache +5,8%, Devon +5,5%, Cabot +4,8%, Devon Energy +4,7%, Halliburton +4,6%, Marathon Oil +3,2%...



Tout comme en Europe, les valeurs bancaires se sont distinguées avec Wells Fargo +4,3%, Bank of America +3,3%, JP-Morgan +2,5%, Citigroup et Goldman Sachs +2,3%, Morgan Stanley +2,2%...



Au sein du Nasdaq, le secteur de la santé affichait des performances contradictoires avec Walgreens Boots Alliance +3%, Alexion et Biogen +2,5% face à Regeneron -4,5%, Vertex -3,6%, Amgen -2,6%.



