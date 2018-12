Wall Street : submergé par le doute, inversion courbe de taux

04/12/2018 | 23:58

C'est l'une des pires séance de l'année, qui survient au lendemain de celle qui brièvement fut la meilleure (durant une demi-journée, le lundi 3 décembre).

Voilà un renversement de situation singulier: le Dow Jones dévisse de -800Pts -3,1% à 25.% (-725Pts à 25.027), le S&P500 de -3,25%à 2.700, le Nasdaq -3,8% à 7.158Pts... avec 95% de titres en repli, à l'exception d'une poignée 'd'utilities' traditionnellement défensives, et de Tesla (+0,3%).



Wall-Street semble douter : Trump a t'il ou non conclu véritablement un 'deal' avec Xi-Jinping, ou s'agit-il d'un pur effet d'annonce sans rien de concret derrière (notamment au sujet des taxes sur les véhicules importés des USA ?). Les chinois sont-ils prêts à céder aux exigences américaines et n'ont-ils pas trouvé opportun de gagner eux aussi du temps (Trump suggère que le délai de 90 jours pourrait être étendu, donc les négociations sont peut-être mal embarquées et l'issue très incertaine).



La Chine peut-elle continuer de servir de locomotive à la croissance mondiale



Ces doutes qui resurgissent en rafale à peine 24H après un rallye haussier pose question: les marchés ne vont-ils pas renoncer au rallye traditionnel précédant la période de Noël ? Au cours des trois dernières décennies, les marchés d'actions ont progressé en décembre dans 79% des cas, rappellent les analystes de Schröders (avec un gain moyen de +2,2% en décembre).



La chute des indices US s'est accompagnée d'une nette décrue des taux US et d'une brutale inversion de la courbe (entre le '2 ans' et le '5 ans') qui traduit des anticipations récessionnistes.

Le 'spread' entre le '3 ans' (2,81%) et le '10 ans' (2,915%) dépasse à peine les 10Pts de base ce soir contre +15Pts la veille.



Cet écrasement de la courbe pénalise lourdement les banques (qui se rémunèrent avec l'écart de rendement entre le 'court' et le 'long' (théoriquement plus élevé).

Bank of America décroche de -5,4%, Morgan Stanley de -5%, Wells F, Citigroup et JP-Morgan -4,5%...



Le Nasdaq a subi l'impact des dégagements sur AMD -10,9%, E-Trade -8,1%, Discovery -7,4%, Micron -7,9%, Nvidia et AMAT -7,6%, Seagate et Best Buy -7,1%, GE -6,8%, Amazon -5,9%, Netflix -5,2%,, Intel -4,8%, Apple -4,4%,



Le Dow Jones a été plombé par les cycliques Caterpillar -6,9%, Boeing -4,9%... et l'ex-star (exclue du Dow) G.al Electric (-6,8%) qui inscrit un nouveau plancher historique à 7,28$.

