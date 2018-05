Wall Street : sur une note prudente avant la Fed

02/05/2018 | 15:17

Wall Street devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin, partagée entre les bons résultats d'Apple et la prudence à quelques heures des annonces de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice S&P 500 rétrocède 0,1%, tandis que le Nasdaq 100 Future grignote 0,1%.



Les investisseurs ont les yeux tournés vers la Fed, dont le comité de politique monétaire (FOMC) est réuni depuis hier avec la lourde tâche de continuer à préparer les marchés à de nouveaux relèvements de taux.



'La Fed n'a (...) aucune raison d'infléchir son discours, d'autant que le déficit fédéral américain se dégrade (...) et que la croissance reste supérieure au potentiel,' souligne Axel Botte, stratégiste d'Ostrum Asset Management.



En attendant, le dollar se replie de 0,1% face à l'euro - à environ 1,200/1,1995 - tandis que le baril de brut texan grignote 0,1% à 67,3 dollars.



Apple est attendu en hausse de 3,5% après avoir dépassé les prévisions lors de son dernier trimestre, lancé un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars et relevé son dividende trimestriel de 16%.



Du côté des indicateurs, le secteur privé américain a généré 204.000 emplois le mois dernier, à en croire les données du cabinet de services aux entreprises ADP, un nombre supérieur à la prévision moyenne des analystes qui était de 193.000.



