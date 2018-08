Wall Street : sur une note stable malgré la surprise du PIB

29/08/2018 | 15:09

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note stable mercredi matin, en dépit de l'annonce d'une croissance plus forte que prévu du PIB américain au cours du deuxième trimestre.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 grignote pas loin de 0,1%, annonçant un début de séance plutôt incertain.



Le produit intérieur brut (PIB) américain a progressé de 4,2% en rythme annuel au deuxième trimestre, à en croire le Département du Commerce, qui avait fait état d'une croissance de 4,1% en toute première lecture il y a un mois.



A titre de comparaison, le consensus des économistes attendait au contraire une révision en légère baisse à 4%.



Wall Street avait signé de nouveaux records absolus de clôture mardi, mais les grands indices avaient terminé in extremis en territoire positif, sur des écarts très symboliques.



Le Nasdaq avait atteint en particulier un nouveau sommet, soutenu par Apple (+0,8%) qui a battu hier un nouveau record de valorisation au-delà des 220 dollars.



En l'absence de catalyseurs tant sur le front des résultats que sur le plan macro-économique, les investisseurs pourraient néanmoins être tentés par quelques prises de bénéfices ce mercredi.



'La réaction des marchés financiers à l'accord commercial trouvé lundi entre les Etats-Unis et le Mexique s'est pour l'instant avérée favorable', rappellent ce matin les équipes de Capital Economics.



'Mais elle a aussi été relativement timide et nous craignons que les craintes entourant le protectionnisme contribuent encore à faire trébucher les marchés d'ici à la fin de l'année', avertit le bureau d'études basé à Londres.



