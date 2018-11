Bourse de Wall Street : Wall Street surmonte les craintes liées au Brexit et termine en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York est finalement parvenue à rebondir jeudi, le redressement des valeurs technologiques et un regain d'optimisme sur le commerce lui perrmettant de surmonter les turbulences liées au Brexit qui étaient venues perturber le début de séance.

Mettant un terme à quatre séances de baisse d'affilée, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,8% à 25.289,27 points, tandis que le S&P 500 a gagné 1,1% à 2.730,20 points. Le Nasdaq Composite à dominante technologique a progressé de 1,7% à 7.259,03 points.

La phase de correction subie depuis la semaine dernière sur fond de crainte pour la conjoncture mondiale et de repli des cours du pétrole devrait toutefois laisser des traces et les indices ont de fortes chances de terminer la semaine dans le rouge. La séance de jeudi a de nouveau été marquée par une forte volatilité et semble avoir profité des informations du Financial Times, selon qui le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a évoqué une suspension de la prochaine vague de tarifs douaniers sur les importations chinoises. Cette information a ensuite été démentie par les services de l'intéressé.

L'action Caterpillar, sensible aux questions liées aux conflits commerciaux, a gagné du terrain en cours de séance pour terminer sur une hausse de 3,5%. Le conglomérat 3M a également pris 3,5% après la présentation de ses prévisions financières à cinq ans.

La baisse des indices européens après la démission de plusieurs ministres britanniques hostiles au projet d'accord sur le Brexit avait freiné les valeurs américaines en début de séance, les investisseurs redoutant le scénario d'un "hard Brexit" en dehors de tout accord négocié. Shamik Dhar, chef économiste à BNY Mellon Investment Management, relativise toutefois l'impact des turbulences liées au Brexit sur les Etats-Unis. "Ce sont principalement les actifs britanniques et, dans une certaine mesure, ceux de la zone euro qui sont affectés", ajoute-t-il, en soulignant que les répercussions sur l'économie mondiale semblent relativement limitées.

Cisco Systems (+5,5%) a fait du bien au secteur technologique après la publication mercredi soir de résultats trimestriels soutenus par ses ventes de logiciels. L'équipementier télécoms américain prévoit en outre que cette progression se poursuivra dans les mois à venir.

Apple a réussi à reprendre 2,5% après plusieurs séances difficiles. Selon Morgan Stanley, la réaction du marché aux craintes de ralentissement des ventes d'iPhone a été exagérée et crée une opportunité d'achat pour les investisseurs.

JPMorgan Chase a gagné 2,6%, après l'annonce de l'acquisition d'une participation de 4 milliards de dollars à son capital par Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett, au cours du troisième trimestre.

- Sue Chang, MarketWatch (Version française Thomas Varela) ed : JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire