Wall Street : sursaut bienvenu en dépit chute ISM 'services'

Surprise ce soir à Wall Street: les indices US ont intégralement effacé leurs 1% de repli affichés vers 16H15 et terminent en nette hausse.

Le Dow Jones reprend +0,47%, le S&P500 +0,8% à 26.203, à 2.910, le Nasdaq +1,1%, le Russel-2000 +0,45% à 1.486 (il était encore dans le rouge à mi-séance).



Malgré de très mauvais ISM des 'services' et 'composite', le sell-off de la baisse s'est interrompu très vite après le trou d'air de 16H/16H15 et il y soit eu une vague de rachat à bon compte très 'prompte', soit de l'intervention pour stopper l'envolée du VIX vers 21,4 et mettre la volatilité sous l'éteignoir.

Elle s'est effectivement éteinte et finit en net repli de -7% à 19,1.



Quelle résilience vu la chute de l'indice ISM des 'services' qui dévisse de -2,7Pts, de 53,1 à 50,4, son plus faible score depuis 2009.



Le Département du Commerce a publié une baisse de -0,1% des commandes à l'industrie aux États-Unis au mois d'août 2019... une mince consolation puisque le consensus tablait sur un repli un peu plus marqué de -0,2%.

En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables sont restées stables.



Le chômage hebdo s'est accru de +4.000 à 419.000, une légère déception puisque le consensus tablait sur une stabilité à 215.000.



Globalement, tous les indicateurs US attestent d'un ralentissement économique, et celui du secteur tertiaire est le plus redouté.

La baisse du Dollar, retombé en 3 jours de 1,0880 vers 1,0980/E, a surement contribue à soutenir les valeurs exportatrices en $.



Plombé par le ralentissement de l'activité mondiale, le pétrole recule encore de -0,7% à 52,25$... mais les valeurs pétrolières ont été bien ramassées : Hess +4,2%, Diamondback +3,5%, Marathon et Cabot Oil +3,2%, Concho +3%, Devon +2,9%, Halliburton +2,6%.



Le Nasdaq a été soutenu par Apple +0,9%, Microsoft +1,2%, Intel et AMD +1,3%, Cisco +1,8%, JD.Com et Western Digital +2,6%, Facebook +2,7%, Micron et Activision +3,5%, Nvidia +4,2%.



