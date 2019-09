Wall Street : temporise après le NFP mais engrange 1,8% hebdo

06/09/2019 | 23:44

Wall Street finit la semaine sans véritable tendance, sur un biais légèrement positif puisque l'indice Dow Jones grappille 0,25% au contact des 25.800, le S&P-500 +0,1% (il n'a pas réussi à atteindre les 3.000 en intraday) et le Nasdaq s'est alourdi en fin de séance de -0,17% à 8.103, plombé par les -1,8% de Facebook 1,8% et les -0,7% de Microsoft (1ère capitalisation planétaire).



New York enchaîne une seconde semaine très positive +1,8% pour le S&P-500 et le Nasdaq, +1,5% pour le Dow Jones.



Les chiffres de mercredi et jeudi furent très positifs, le 'NFP' publié ce vendredi s'avère médiocre : on croirait un scénario économique 'Goldilocks' (quasi-idéal) avec une bonne résistance de l'activité (aux Etats Unis) mais des îlots de faiblesse qui n'obèrent pas la perspective de baisses de taux.



L'économie américaine n'a généré que 130.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, le taux de chômage est resté, comme prévu, inchangé à 3,7%... mais Larry Kudlow (chef du conseil économique de Donald Trump) se dit satisfait car les chiffres du mois d'août sont souvent étranges ou trompeurs.

Les emplois créés dans le secteur privé s'élèveraient à +96.000... cela en fait presque 100.000 de moins que ce qu'avait décompté l'institut ADP la veille !



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, passant de +193.000 à +178.000 pour juin et de +164.000 à +159.000 pour juillet, ce qui implique donc un solde net de -20.000.

Enfin, le taux de salaire horaire aurait progressé de +0,4% mais la productivité se montre à la hauteur (elle dépasse la hausse du PIB).



Alors que les écarts indiciels furent limités, quelques titres se sont signalés à la baisse au sein du Nasdaq: AMD -3%, Facebook -1,8%, Intuit et Baidu -1,5%, Netflix -1,1%, Microsoft -0,7%



Les semi-conducteurs ont continué de surperformer: Intel gagne +1,6%, Microchip +1,9%, Alexion +3,6%, Netease +3,8%, Symantec +4,5%.

Le repli de l'Or vers 1.510$ a pesé sur les minières, Newmont Goldcorp chute de -2,7%.





