Wall Street : temporise, mais 16ème semaine de hausse en vue

Wall Street finit sans direction, sur une note très légèrement négative, après une entame de séance prometteuse où de nouveaux records annuels ont été battus à l'ouverture (S&P500 à 2.891, Nasdaq à 7.975) mais quelques prises de bénéfices se sont étalées au fil des heures et les 3 indices reculent de moins de 0,1% en moyenne, le S&P500 terminant à l'équilibre, le Dow Jones en repli de -0,05% et le Nasdaq en repli de -0,21%.



Le Nasdaq a entamé un petit 'pullback' après avoir brièvement franchi la barre des +20% depuis le 1er janvier, il termine en affichant +19,7%, ce qui demeure une performance historique en 3 mois et 10 jours.



Le VIX, associé au 'S&P' s'est encore détendu, passant brièvement sous les 13: au final, il affiche -2,2% à 13,00: quelle sérénité en cette veille de publication des comptes de JP Morgan et Wells Fargo.

En moyenne, les analystes anticipent un repli de -4,2 à -4,5% des profits au 1er trimestre: ce serait le premier recul depuis 3 ans.



'Les résultats américains seront le prochain catalyseur pour pousser les indices plus haut, ou les tirer à la baisse si les investisseurs commencent à voir d'autres preuves d'un ralentissement intérieur', prévient-on chez ADS Securities.



Du côté des données macro-économiques, le baromètre hebdomadaire des inscriptions au chômage aux Etats-Unis reflète une baisse de -8.000 demandes, à 196.000 selon le Département américain du Travail : il s'agit du plus bas niveau (algébrique) depuis octobre 1969 (mais la réalité de terrain est bien différente avec des dizaines de millions d'américains sans emploi).

Côté valeurs, Tesla a chuté de près de -2,8% (à 268$) alors que les livraisons de Tesla Model-3 chutent assez spectaculairement, de 63.350 vers 50.900 d'un mois sur l'autre.

Autre coup dur, Panasonic annonce suspendre son investissement dans une usine de production de batteries pour Tesla en Chine.



Boeing entame enfin un rebond et s'adjuge +1,4%.

Le Nasdaq a été soutenu par Fastenal +5,1%, Netapp +1,7%, Netflix +1%...

mais le repli de 'biotech' a pesé lourd avec Biomarin -3,8%, Abiomed -3,1%, Regeneron -3,6%, Incyte et Vertex -2,8%, Walgreen Boots -2%.

A noter également le net repli d'eBay avec -3,7% ou de Baidu avec -3,5%.





