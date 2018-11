Wall Street : temporise, statistiques mitigées, rebond du WTI

29/11/2018 | 23:44

Wall Street a repris son souffle au lendemain de la plus forte envolée de l'année observée à Wall Street (entre +2,5% et +3% et +4,4% repris par le Nasdaq en 48H).

Les investisseurs, euphorisé après les propos de Jerome Powell jugés plus 'dovish' a cherché en vain des relais pour rendre ce mois de novembre encore plus positif à 24H de l'échéance mensuelle.

La consolidation s'avère cependant d'ampleur limitée (Dow Jones et S&P à -0,1%, le Nasdaq à -0,25%, le Russel-2000 à -0,3%) et cela entretient l'espoir que les acheteurs se remettent du vertige de la veille (n'oublions pas que le Dow Jones a repris +1.000Pts depuis lundi).



Au lendemain de la prestation plébiscitée de Jerome Powell, les 'minutes' de la FED avaient un parfum de tabac froid et n'ont pas suscité beaucoup de réactions, sinon par un bref coup de chapeau face aux interrogations de la

Fed sur la pertinence du maintien de la référence à de 'nouvelles hausses

graduelles pour valider l'objectif de neutralité des 'fed funds'.

En fait, la question consiste à savoir si le pluriel reste de mise !



Difficile de se faire une religion à la lecture des chiffre US du jour qui alternent le bon et le moins bon: le bon avec une forte hausse des de +0,6% des dépenses des ménages, les revenus progressant de +0,5%. L'inflation 'PCE' demeure très 'sage' à +0,2% et +0,1% en 'core'.

Les inscriptions aux allocations chômages hebdomadaires augmentent de +10.000 à 234.000.

Le moins bon avec les promesses de ventes de logements neuf qui ont chuté de façon inattendue au mois d'octobre, de -2,6% à 102,1 contre 104,8: les mauvais indicateurs se multiplient du côté de l'immobilier US).



Les T-Bonds US ont opté pour le verre à moitié vide avec une petite détente de -2,5Pts de base à 3,032%.

Après de nombreuses hésitations, le baril de WTI finit par reprendre +2% à 51,3$ après de nouveau menacé le palier des 50$ la veille.



La question d'un accord commercial avec la Chine demeure complètement ouverte, mais un compromis bancal évitant une nouvelle guerre des tarifs douaniers serait positif pour la croissance.



Vu l'étroitesse des scores à Wall street, il n'y pas eu d'écarts spectaculaires, à l'exception de Dollar Tree avec +6%.

Quelques rachats ont soutenu Netflix +2,2%, Facebook +1,4% mais les replis l'ont emporté avec Seagate -3,3%, Align Techno -2,9%, Intel -2,4%, Paypal -2%, Tesla -1,9%, Biogen -1,7%, Nvidia -1,6%, Incyte -1,5%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.