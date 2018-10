Wall Street : tendance hésitante après le plongeon d'hier

11/10/2018 | 16:52

Le Dow Jones débute la séance en légère baisse (-0,1% pour le Dow Jones, mais +0,1% pour le Nasdaq), les opérateurs semblant hésiter à revenir à l'achat après le plongeon de la veille.



'Les investisseurs se montrent très préoccupés par l'effet de la guerre commerciale de Donald Trump sur la croissance mondiale, mais aussi sur la rentabilité des entreprises', explique Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.



'Les analystes attendent une vague de résultats de bonne facture au troisième trimestre, mais moins qu'aux deux trimestres précédents, ce qui suggère que les prévisions pour la fin d'année peuvent être orientées à la baisse', poursuit-il.



Au chapitre des statistiques, le Département américain du Travail a fait état d'une hausse de 0,1% des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier, une variation inférieure à ce qu'anticipaient en moyenne les économistes (+0,2%).



En excluant les prix habituellement volatils de l'énergie et des produits alimentaires, l'inflation sous-jacente aux États-Unis est aussi ressortie à +0,1% en septembre, un chiffre là aussi sous un consensus de +0,2%.



Le Département américain du Travail a également rapporté ce jeudi en début d'après-midi avoir dénombré 214.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 6 octobre, un chiffre en hausse (de 7.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre non-révisé).



Sur le front des valeurs, Walgreens Boots Alliance publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA plus que doublé à 1,55 dollar. En données ajustées, il s'est accru de 13% à 1,48 dollar, battant ainsi de trois cents le consensus.



Delta Airlines affiche de son côté un bénéfice net ajusté de 1,2 milliard de dollars pour le troisième trimestre, soit un BPA ajusté en hausse de 16% à 1,80 dollar, dépassant donc de six cents l'estimation moyenne des analystes.



Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Merck & Co et remonte son objectif de cours de 71 à 81 dollars, malgré la progression significative déjà enregistrée par le titre du groupe de santé américain cette année (+25%).



'Nous percevons de l'espace pour une hausse supplémentaire alors que l'entreprise continue de lancer Keytruda, en particulier dans le traitement en première ligne du cancer du poumon non à petites cellules', affirme l'analyste.



