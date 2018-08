Wall Street : tendance hésitante avant la Fed, malgré Apple

01/08/2018 | 15:21

Après sa progression de la veille, la Bourse de New York devrait ouvrir sur une note plus hésitante mercredi dans l'attente du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats futurs sur les grands indices américains naviguent tous autour de l'équilibre, synonyme d'un début de séance qui s'annonce incertain.



ADP a indiqué ce matin que le secteur privé américain avait créé 219.000 emplois au mois de juillet, un chiffre sensiblement supérieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 180.000.



Toutefois, l'évolution de Wall Street devrait davnatge être déterminée par l'annonce de la Fed, en seconde partie de journée.



Si les économistes prévoient que la Fed maintienne ses taux d'intérêt, la banque centrale devrait continuer à mettre l'accent sur la normalisation de sa politique monétaire et préparer le marché à une nouvelle hausse de taux en septembre.



Au niveau sectoriel, le compartiment technologique devrait afficher une progression plus marquée, dopé par les bons résultats d'Apple.



Elément moteur de la cote, Apple a fait état hier soir de ventes trimestrielles de 53,3 milliards de dollars contre 52,3 milliards attendus.



C'est conforme à la rumeur qui avait circulé hier soir sur les marchés américains, comme quoi Apple allait surprendre avec des ventes supérieures aux attentes.



Son bénéfice par titre s'établit lui à 2,34 dollar, contre un consensus de 2,18 dollar, ce qui soutient une progression de 4% du titre en transactions électroniques.



Cette progression devrait toutefois se révéler insuffisante pour que la capitalisation boursière du géant technologique californien franchisse la barre mythique des 1.000 milliards de dollars, ce qui serait du jamais vu dans l'histoire de Wall Street.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.