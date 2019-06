Wall Street : tendance hésitante avant la décision de la Fed

19/06/2019 | 16:57

Avant les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC) en milieu de séance, Wall Street se montre plus hésitant : les 3 indices US grappillaient initialement +0,2% (hausse homogène) et ils évoluent désormais en ordre dispersé avec +0,1% sur le 'Dow' et un peu plus de -0,1% sur le Nasdaq (S&P500 inchangé à 2.918).



'Le Président Trump a fait part de discussions positives avec Xi Jinping', expliquait mardi soir Wells Fargo Advisors, ajoutant que 'Mario Draghi a signalé un stimulus économique 'en l'absence d'une amélioration' des perspectives de croissance et d'inflation'.



'Toutefois l'évènement du jour du côté du FOMC peut se montrer plus important, selon si la Fed ouvrira ou non la voie à un nouveau cycle d'assouplissement', selon Konstantinos Anthis, en charge de la recherche chez ADSS.



'Nous anticipons un discours plus ambigu du président du Fed', pronostique pour sa part Aurel BGC, estimant que Jérôme Powell 'ne devrait pas s'engager fermement sur une baisse des taux directeurs ces prochains mois'.



Du côté des valeurs, Adobe a dévoilé un BPA ajusté de 1,83 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, dépassant de cinq cents le consensus, pour des revenus en croissance de 25% à 2,74 milliards.



A l'occasion du salon de Paris-Le Bourget, Boeing fait part ce mercredi d'un engagement de Qatar Airways à acquérir cinq avions cargos 777 supplémentaires, représentant 1,8 milliard de dollars à prix de catalogue.



Le groupe Boeing a annoncé également qu'IAG a l'intention de lui passer une commande portant sur 200 avions 737 MAX.



La valeur de cette commande est estimée à quelque 24 milliards de dollars. Les avions seront déployés sur différentes compagnies aériennes du groupe, dont Vueling par exemple.



Tapestry, la maison de luxe détentrice des marques Coach, Kate Spade New York et Stuart Weitzman, fait part de la nomination de Joanne C. Crevoiserat comme directrice financière à partir du 1er août prochain.



Jefferies confirme en sa recommandation 'achat' sur le titre Hasbro, après une rencontre avec l'équipe de direction dont le broker repart 'avec une confiance accrue dans la trajectoire de croissance'. L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 120 dollars sur la valeur.



