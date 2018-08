Wall Street : tendance hésitante avant un long week-end

31/08/2018 | 16:53

La Bourse de New York évolue entre deux eaux vendredi matin, une certaine prudence prédominant avant le long week-end de 'Labor Day'.



Après une ouverture en baisse, le Dow Jones grappille désormais 0,1% à 26.010,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 8115,1 points.



Les grands indices sont repassés dans le vert après la publication de deux statistiques décevantes, militant a priori pour un ralentissement du cycle de relèvement de taux actuellement mené par la Fed.



Le baromètre PMI mesurant l'activité industrielle dans la région de Chicago a ainsi chuté à 63,6 points en août, contre 65,5 au mois de juillet.



Autre indicateur en berne, l'indice de confiance du consommateur compilé chaque mois par l'Université du Michigan s'est établi à 96,2 en version finale en août, à comparer avec 95,3 en estimation préliminaire, mais ce niveau est le plus bas enregistré en 2018.



Par ailleurs, les opérateurs semblent peu apprécier les nouvelles invectives lancées par Donald Trump tour à tour à l'encontre de la Chine, de l'Europe, et de l'OMC.



Du côté des valeurs, Coca-Cola cède 0,2% après l'annonce par le géant des sodas de l'acquisition de la chaîne de cafés Costa pour un montant de 5,1 milliards de dollars.



N'y voyant pas forcément une menace pour la concurrence, les investisseurs ne se désengagent pas de Starbucks, qui progresse actuellement de 0,7%.



A noter que Wall Street restera fermée lundi, journée fériée pour le Labor Day.



