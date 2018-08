Wall Street : tendance incertaine après l'emploi US

03/08/2018 | 15:16

Wall Street devrait débuter la séance de vendredi sur une note indécise, les investisseurs peinant à interpréter des chiffres de l'emploi en demi-teinte.



Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats futur sur les grands indices oscillent tous autour de leur point d'équilibre, annonçant une ouverture incertaine.



L'économie américaine a créé un nombre d'emplois nettement inférieur aux attentes en juillet, mais le taux de chômage est retombé à 3,9%, selon les derniers chiffres publiés par le Département du Travail.



Selon Washington, ce sont aujourd'hui les secteurs des services aux entreprises, de l'industrie manufacturière, de la santé et de l'aide sociale qui créent le plus de postes aux Etats-Unis.



Autre motif de prudence, la Chine réfléchirait à imposer de nouveaux droits de douane sur quelque 60 milliards de dollars de marchandises américaines si Washington persistait dans sa volonté de faire pression sur Pékin.



'On dirait bien que les Etats-Unis, l'Europe et leurs alliés sont décidés à s'unir afin d'isoler la Chine sur les questions commerciales et technologiques', commentent ce matin les équipes d'UBS.



'Cela promet une période prolongée de tensions', affirme la banque d'affaires suisse.



Hier, les marchés d'actions américains s'étaient retournés à la hausse en fin de matinée, le Nasdaq ayant même bondi de plus de 1,2% en fin de séance.



Tous les yeux sont restés braqués sur Apple (+2,9%) qui a inscrit un nouveau record à 207,4 dollars, soit plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation, une première dans l'histoire de Wall Street.



Les regards devraient maintenant se tourner vers Amazon, qui semble être le candidat le plus crédible pour dépasser à son tour la barre des 1.000 milliards de valorisation, avec une capitalisation aujourd'hui établie à près de 900 milliards.



