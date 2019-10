Wall Street : tendance morose en attendant la Fed

30/10/2019 | 16:41

La Bourse de New York a ouvert sans grand changement jeudi matin en dépit de la bonne surprise réservée par la croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au troisième trimestre.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,1% à 27.045,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule lui aussi de 0,1% à 8265,3 points.



La croissance américaine n'a que très légèrement ralenti au troisième trimestre, à 1,9% en rythme annualisé contre 2% au deuxième trimestre, à en croire la première estimation fournie ce matin par le Département du Commerce.



Autre indicateur publié avant l'ouverture, mais cette fois sans impact sur le marché, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain s'est établie à 125.000 emplois le mois dernier, un score un peu inférieur à la prévision moyenne des analystes.



Les prises de risques des investisseurs demeurent limitées à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la conférence de presse très attendue de son président Jerome Powell.



Si une nouvelle baisse de taux est d'ores et déjà actée, l'important est que la banque centrale laisse la porte ouverte à une quatrième baisse de taux consécutive le 11 décembre prochain.



Côté valeurs, GE grimpe de plus de 9% après des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et le relèvement de son objectif de cash flow pour 2019.



Advanced Micro Devices perd de son côté 1,4% après avoir dévoilé des résultats trimestriels en ligne avec le consensus.



Fiat Chrysler Automobiles recule de 0,2% malgré la confirmation de rumeurs de rapprochement avec Peugeot, une opération qui pourrait donner naissance au quatrième acteur mondial.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.