Wall Street : tendance négative avant les minutes de la Fed

22/05/2019 | 15:14

Après sa reprise technique de la veille, la Bourse de New York devrait débuter sur une note négative mercredi matin, dans un contexte d'attentisme avant le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,3% et 0,5%, annonçant une ouverture prudente.



Les investisseurs analyseront de près les 'minutes' de la réunion des 30 avril et 1er mai de la Fed, en quête d'indications sur ses intentions en matière de taux.



Le marché est pris entre deux opinions contradictoires, la première consistant à attendre une poursuite du statu quo monétaire et la seconde tablant sur une prochaine baisse des taux afin de contrebalancer les effets négatifs de la guerre commerciale.



Hier, Wall Street s'était reprise sous l'impulsion du report des sanctions prononcées par Washington à l'encontre de l'équipementier télécoms chinois Huawei.



A 2864,4 points, l'indice S&P 500 reste encore toutefois relativement loin de son plus haut historique des 2954 points.



'Les principaux seuils de résistance à court terme se situent au niveau du zénith d'hier, à 2870 points, puis autour de la zone des 2890 points qui avait ralenti les progrès de l'indice la semaine passée', prévient IG.



'Une clôture au-dessus des 2870 points relancerait néanmoins un mouvement ascendant', assure le courtier britannique.



En ce qui concerne la conjoncture américaine, toujours pas grand chose à se mettre sous la dent, à l'exception des stocks de pétrole qui paraîtront dans la matinée.



