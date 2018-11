Wall Street : tendance plombée par l'effondrement du brut

23/11/2018 | 16:56

La Bourse de New York ne parvient pas à se ressaisir vendredi, toujours affectée par les préoccupations sur la croissance mondiale, mais surtout par la baisse du secteur de l'énergie dans le sillage de l'effondrement des cours du brut.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones perd 0,6% à 24.310,8 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 6966,1 points.



'La tendance pâtit des inquiétudes persistantes sur le commerce mondial et de la faiblesse continue du compartiment technologique', explique Wells Fargo.



Le secteur de la technologie parvient néanmoins à limiter la casse dans les premiers échanges, les investisseurs restant aux aguets de quelques bonnes affaires dans la 'tech' après sa récente purge en Bourse.



Le fait du jour, c'est avant tout la dégringolade des cours de pétrole avec une chute de presque 7% pour le baril de brut léger américain, qui cote désormais moins de 51 dollars.



Le Brent chute lui de plus de 5% à Londres: le baril subit son cinquième 'sell-off' (correction) en cinq semaines et cumule une perte de quasiment 33% depuis son zénith du 4 octobre.



Cela envoie notamment Chevron (-4,2%) et ExxonMobil (-3,4%) par le fond.



Côté statistiques, la croissance du secteur privé américain s'est montrée un peu moins vigoureuse en novembre, à en croire l'indice PMI composite calculé par IHS Markit, qui s'établit à 54,4 en estimation flash, contre 54,9 en octobre.



Sur le front des valeurs, les distributeurs connaissent des parcours divergents aux premières heures du 'Black Friday', grand-messe de la consommation qui marque le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année.



Si Walmart parvient à progresser de 0,6%, Target chute de plus de 2%, ce qui ne semble pas de très bon augure quant à la vitalité des ventes à l'aube de ce week-end stratégique pour le commerce de détail américain.



