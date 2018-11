Wall Street : tentative de rebond dans les premiers échanges

15/11/2018 | 15:12

Wall Street devrait entamer la séance dans le vert jeudi matin, tentant de rebondir après son brusque retournement à la baisse de la veille.



Une trentaine de minutes avant le début des échanges, le contrat futur sur l'indice S&P 500 navigue autour de l'équilibre, tandis que celui sur le Nasdaq remonte de 0,4%.



Les marchés américains avaient aligné une quatrième séance consécutive de baisse mercredi, incapables d'inverser la vapeur alors que les circonstances s'y prêtaient pourtant.



Le Dow Jones avait fini par rechuter de 0,8% malgré des chiffres de l'inflation conformes aux attentes et l'amorce d'un rebond du côté du pétrole.



Le regain d'inquiétude concernant un ralentissement de la croissance mondiale semble toutefois moins peser sur les cours du pétrole et le baril de brut léger américain WTI reprend ce matin 0,5% à 56,5 dollars.



Certains observateurs jugent que l'or noir n'a jamais été aussi survendu depuis le début des années 80.



Les investisseurs réagissent par ailleurs favorablement à la statistique des ventes au détail, dévoilée en début de matinée.



Après une baisse de 0,1% en septembre, les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,8% en octobre selon le Département du Commerce, là où le consensus n'anticipait qu'un gain de 0,6%.



Du côté des valeurs, le début de journée a été rythmé par la publication des résultats trimestriels de plusieurs grands groupes de la distribution.



Si Walmart est attendu en légère hausse après la révision de ses objectifs annuels, JCPenney plonge de 12% après une nouvelle baisse de ses ventes sur le trimestre écoulé et l'abandon de ses précédents objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.